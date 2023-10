Columna de Antonio Casale: Dávinson Sánchez

En el fútbol moderno todos los jugadores deben cumplir con habilidades ofensivas y también defensivas. Los grandes defensas centrales del mundo son elaboradores y los delanteros tienen tareas de destrucción, como presionar de manera rápida y eficiente después de que su equipo pierda la pelota en ataque.

Rúben Dias y Nathan Aké, en el Manchester City, comienzan la elaboración en el equipo. No olvidemos los goles de último minuto de Ramos en el Madrid, que significaron títulos importantes.

La selección de Colombia tiene un problema desde hace años y es que no hay quién conecte a la defensa con el ataque. Nos la pasamos buscando al responsable en el medio campo y ciertamente ahí reside parte del lío, pero lo que Dávinson Sánchez, en salida de juego, y Yerry Mina, con sus goles, solucionaron en el ya lejano 2018 nadie lo volvió a ejecutar en juegos oficiales.

Dávinson está de vuelta. Dos asistencias en el partido de Champions de su equipo, el Galatasaray, el martes pasado frente al Manchester United y un gol el fin de semana en la liga turca así lo demuestran. Da gusto volver a verlo en su nivel, entre otras cosas porque necesitamos opciones como esas en el equipo de todos.

Lo de Dávinson no es casualidad. Si bien es cierto que no terminó de encontrar la regularidad que hubiera querido en el Tottenham Hotspur de la Premier League, un equipo que en lo colectivo no logró los objetivos, y también por los errores individuales, también es verdad que su lugar en la élite no se lo ganó en una rifa.

Desde sus inicios en Nacional vimos a un central moderno en la cancha. Afuera de ella se estaba preparando para cumplir sus sueños: estudiaba inglés, una materia que hace que la adaptación en Europa sea demorada y traumática para sus colegas colombianos.

Por eso hizo fácil lo difícil en el Ajax de Países Bajos y mal que bien se mantuvo en la Premier por seis temporadas. Lo cierto es que debe mejorar en la concentración en labores de marca, pero el talento de Dávinson, aunque algo silencioso por su posición en el campo, puede ser determinante para que la selección vuelva a encontrar el norte ganador que todos queremos.

