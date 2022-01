La selección jugará un partido amistoso frente a Honduras este domingo, si el covid lo permite. Cuando todos esperábamos que esta fuera la oportunidad de evaluar algunos nombres que pudieran dar una mano a final de mes, cuando se juegue buena parte de la clasificación a Catar en los partidos frente a Perú y Argentina, el profesor Rueda nos sorprendió con una convocatoria que parece más pensada en buscar elementos para el futuro que para apagar el incendio de la eliminatoria.

Aunque es verdad que lo esencial, lo de finales de enero, no es un laboratorio para experimentar, es evidente que al equipo de todos le falta iniciativa para ir al ataque. En ese sentido, conectores como Teófilo Gutiérrez o Macallister Silva pueden servir como solución, en especial el primero. El partido contra Honduras hubiera sido un buen escenario para verlos, pero sobre todo para que, además de entrenar, conversaran con el entrenador, trabajaran juntos y tantearan las dos partes si la idea es loca o no, en tiempos en que escasean las alternativas.

El periodista Sebastián Heredia, de RCN Radio, bien dateado en asuntos de selección, asegura que Rueda no convocó jugadores mayores de 25 años que no hubieran sido convocados antes porque está muy preocupado por el futuro. Eso está bien, pero no es el principal problema en tiempo presente.

Además, resulta cuando menos llamativo que en una convocatoria plagada de jugadores de la liga local no haya ninguno del mejor equipo de la temporada anterior, el que más puntos sumó a lo largo del año: el Deportes Tolima.

También hay cosas buenas. La convocatoria a los tres jugadores de Millonarios: Román, Llinás y Vega, es un reconocimiento a un club grande que le está apostando como estrategia al futuro, como pocos en este país. La oportunidad a los jóvenes de la cantera comienza a dar sus frutos en el azul. Faltan títulos, es verdad, pero la cosa no va mal. De paso, anotar que a los pela’os hay que rodearlos bien. El fútbol, como la vida, es una cuestión de equilibrio.

De todas maneras, uno ve los nombres convocados y no hay mucho campo para la ilusión. Jugar un amistoso a quince días del partido con Perú sonaba bien en aras de ver a Teo y a otros habituales que no estén compitiendo en sus ligas, como Barrios, los de Argentina y los de la MLS. También para que el equipo se tomara confianza. Pero la realidad de la convocatoria, de los pocos mensajes del técnico y las inexplicables razones por las que los mejores disponibles no están no hace otra cosa que mostrarnos que reina la confusión.