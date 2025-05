Resume e infórmame rápido

La humanidad necesita referentes y el mundo del deporte lo demuestra. Necesitamos parámetros, clasificaciones, rankings y números que nos permitan entender la estructura de un planeta cada vez más difícil de entender.

A Lionel Messi ya le nació supuestamente un remplazo. Lamine Yamal, un joven de 17 años, ha batido varios de los récords del argentino en poco tiempo. Ya fue el jugador más joven en debutar en el Barcelona, ya fue el más joven en marcar en un clásico frente al Madrid, también ganó la Eurocopa en dónde se convirtió el más joven en debutar, asistir y marcar un gol. La verdad es que es un crack.

A Rafa Nadal, Federer y Djokovic también les encontraron remplazo. Carlos Alcaraz pulverizó varios de sus récords de cuando los del big 3 eran jóvenes y Jannick Sinner, el italiano, también. A Alcaraz ya le hicieron documental en Netflix y es ahí donde uno se pregunta si no les estamos poniendo un piano demasiado pesado en la espalda a estos jóvenes que dicho sea de paso, han crecido en un mundo muy distinto al de sus antecesores.

A Alcaraz por ejemplo, se evidencia en el documental sin filtro alguno, le interesa ser el mejor de la historia, pero al mismo tiempo quiere vivir la vida de un joven de 21 años y no está mal. Sus entrenadores le repiten todo el tiempo que así no va a llegar a ser lo que ellos quieren que sea y francamente va a estar difícil.

La verdad es que en el camino muchos de estos jóvenes se quedan cada de una manera más frecuente por diversas razones. Antes de Yamal en el Barcelona estuvo Ansu Fati, de quien hoy pocos se acuerdan y antes de Alcaraz y Sinner estuvieron Zverev y Medvedev como los elegidos para tomar la posta. Todos siguen compitiendo en la élite pero lejos de cumplir con las expectativas creadas en su momento.

A los jóvenes nacidos en este siglo les ha tocado crecer en un mundo muy distinto. Lo han hecho bajo tantas influencias como nunca antes había sucedido. Las redes sociales ofrecen infinitos caminos y casi ninguno corresponde con la disciplina, dedicación, esclavitud y consecuente sufrimiento que implica intentar ser el mejor de la historia en algún deporte.

Se comienzan a ver muy locas las maneras de vivir de tipos como Cristiano Ronaldo que vive y respira por batir todos los días un nuevo récord así siempre quede alguno por batir. Parecen tipos obsesivos personajes como Djokovic que no deja ningún detalle al garete para competir y superarse a si mismo una y otra vez a pesar de que ningún humano se ha superado a si mismo tantas veces como él.

La humanidad necesita las narrativas de “el mejor de la historia” pero los humanos modernos no podrán serlo, no porque no quieran, sino porque viven distinto, ni mejor, ni peor, distinto.

