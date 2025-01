Millos 2025

Resume e infórmame rápido

Comienza una nueva temporada para el azul. Dicen los directivos, y el nuevo entrenador está de acuerdo, según lo que ha dicho públicamente, que la nómina es competitiva y que no necesita retoques. Que de pronto llegarán uno o a lo sumo dos jugadores. Esto sin saberse si Falcao renueva o no, aunque todo indica que sí.

Algunos preferirían que, en vez de renovarlo a él, el dinero de Falcao se usara en traer a tres o cuatro jugadores de primer nivel, aunque con menos chapa. Hay que decir que lo de Radamel es una unidad de negocio que opera aparte del presupuesto de la institución. Las marcas que ponen el dinero por Falcao no lo ponen por nadie más. Así que lo del nueve es algo así como un agregado.

Dicho lo anterior revisemos qué tan competitiva es la nómina. Si vemos los resultados del año pasado encontraremos que el equipo no jugó ninguna de las tres finales del ámbito local (eliminado antes de la última fecha de los cuadrangulares en el primer semestre, en octavos de final de la Copa y perdió de manera increíble la oportunidad de acceder a la final de la liga en el segundo semestre al no poder conseguir una victoria en los últimos dos juegos frente a dos equipos ya eliminados para entonces). Y en la Copa Libertadores, Millonarios fue último en su grupo cediendo ante equipos como Bolívar de Bolivia y Palestino de Chile. Es decir, que si es por resultados la temporada anterior no avala a la actual nómina.

Eso sí, es cierto que los ocho o nueve nuevos llegaron en junio apenas llevan un semestre, aunque de todos apenas se medio destaca lo hecho por el central Mosquera. Habría que darles algo más de tiempo.

También es cierto que la mayoría de futbolistas tienen contrato vigente para este año y si se quería traer refuerzos había que salir de varios de ellos. El asunto es que nadie preguntó por las condiciones de ninguno, cosa que de paso habla de la manera como están valorados en el mercado. Esto tampoco avala la teoría que dice que esta nómina es buena y competitiva.

Si bien es cierto que Millonarios lleva unos 10 años compitiendo arriba, cosa que no pasó de manera continua durante los anteriores 30, la gente espera un paso más hacia adelante.

Por ahora habrá que esperar que comience la liga para ver qué tanto puede ilusionarse la gente de Millos con los mismos futbolistas y un entrenador distinto, mientras América trae a Juan Fernando Quintero y Nacional vuelve a ser el equipo que más invirtió en el mercado para reforzarse.

