Muñoz y Lerma

La historia del fútbol colombiano está llena de nombres importantes. Asprilla, James, Falcao, Cuadrado, Higuita, Valderrama... Nombres que evocan momentos inolvidables, jugadas mágicas y goles decisivos. Pero hay otros, más silenciosos, que también están escribiendo páginas memorables en el exigente fútbol europeo. Esta semana, dos de ellos —Daniel Muñoz y Jefferson Lerma— alzaron un trofeo histórico: la FA Cup, con el Crystal Palace.

No se trata de un título menor. La FA Cup es el torneo de clubes más antiguo del mundo. Fundado en 1871, encarna el espíritu más puro del fútbol inglés: la posibilidad de que cualquier equipo, sin importar su tamaño o presupuesto, pueda soñar con la gloria. Cada año, más de 700 clubes —desde los gigantes de la Premier hasta equipos semiprofesionales— compiten por ella. Ganarla no es solo una hazaña deportiva; es entrar en la historia del fútbol con letras doradas.

Para el Crystal Palace, cuya historia se remonta a 1861 y que se profesionalizó en 1905, la conquista de esta FA Cup representa el mayor logro en sus 163 años de historia. Habían llegado a dos finales antes —1990 y 2016—, pero siempre se quedaron a las puertas. Esta vez, con un equipo solidario, táctico y resiliente, rompieron esa barrera y se dieron un gusto que parecía reservado para los grandes de siempre.

Y en esa gesta, dos colombianos fueron protagonistas. Daniel Muñoz, nacido en Medellín, es la definición del jugador hecho a pulso. Debutó en primera división con Águilas Doradas cuando ya pasaba los 22 años.Pero a punta de trabajo, liderazgo y capacidad de adaptación, se consolidó en Nacional, dio el salto al fútbol belga con el Genk, y de ahí llegó a la Premier League. Hoy es uno de los laterales más fiables del torneo inglés.

Jefferson Lerma, por su parte, viene de El Cerrito, Valle del Cauca. Formado en el Huila, se hizo un nombre en el Levante de España, luego brilló en el Bournemouth y terminó recalando en el Crystal Palace como una pieza clave en el centro del campo. Su juego no es vistoso, pero sí indispensable. Ordenado, combativo, inteligente. El tipo de jugador que todo técnico quiere tener.

No son estrellas mediáticas ni generan tendencias en redes sociales. Pero lo que han logrado con el Crystal Palace es grande. Ganar la FA Cup en Inglaterra no es un detalle menor. Lo que hicieron Muñoz y Lerma es una hazaña. No solo para ellos, sino también para el fútbol colombiano, que necesita celebrar también a sus obreros, no solo a sus artistas.

En un fútbol global cada vez más obsesionado con la imagen, ellos nos recuerdan que la gloria también se construye en silencio. Y que levantar una copa puede ser tan elocuente como un gol en un mundial.

