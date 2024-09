Perú y Argentina serán las rivales, en Lima este viernes y el próximo martes en Barranquilla, de Colombia en la eliminatoria al mundial de 2026. En este contexto, es inevitable analizar las virtudes y defectos de nuestros rivales.

Comencemos con Argentina. La selección campeona del mundo, y bicampeona de América, es un equipo en todo el sentido de la palabra. Su principal virtud radica en su experiencia y en la capacidad de sus jugadores para afrontar partidos de alta presión. Sin Lionel Messi, quien apenas se recupera todavía de la lesión sufrida en la Copa, otros jugadores como Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul deben asumir la responsabilidad de liderar al equipo. La ausencia de Messi podría cambiar la dinámica del juego, pero Argentina sigue teniendo una plantilla talentosa y competitiva. Ojo, al menos en la final, resultó ser más peligrosa Argentina sin Lio. A eso hay que sumarle la ausencia de Di María, quien se retiró de la selección en Estados Unidos. Habrá que ver cómo funciona la cosa sin los dos líderes naturales del equipo.

Aunque la calidad individual de sus futbolistas no se discute, la falta de un líder claro en la cancha podría generar incertidumbre en momentos críticos. Además, la defensa, aunque sólida, puede ser vulnerable ante ataques rápidos y bien estructurados, algo que Colombia podría aprovechar si logra desplegar su juego ofensivo.

Por otro lado, Perú, con su estilo de juego aguerrido y colectivo, ha demostrado ser un rival complicado. Su principal virtud radica en la cohesión del equipo. La selección inca cuenta con un grupo de jugadores que han crecido juntos, lo que les permite ejecutar un fútbol fluido y organizado. Jugadores como Advincula y Gianluca Lapadula han demostrado que pueden ser decisivos en momentos críticos, y su garra es un sello distintivo que los hace peligrosos.

Sin embargo, el defecto de Perú es su falta de profundidad en el banquillo. A menudo, dependen demasiado de sus titulares, y cuando las lesiones o suspensiones ocurren, el equipo puede perder su capacidad competitiva. Además, la falta de experiencia en torneos internacionales, en algunos de sus jugadores más jóvenes, puede ser un factor en contra cuando se enfrenten a equipos más experimentados como Colombia. Además, en particular en esta eliminatoria, han sentido la falta de gol. Apenas han marcado dos en seis partidos. Son últimos en la tabla.

En conclusión, tanto Perú como Argentina presentan características que pueden ser tanto fortalezas como debilidades. Argentina, sin Messi, debe encontrar nuevas formas de ataque y cuidar la solidez de su defensa. Perú, con su unidad y su lucha, necesita encontrar alternativas en su plantilla para no desmoronarse ante la adversidad. Para Colombia, el reto es claro: aprovechar las debilidades de sus rivales y consolidar su propio juego, buscando no solo clasificar al Mundial, sino también demostrar que el fútbol colombiano está en constante evolución. La convocatoria de Lorenzo deja pocas dudas y, más bien, la sensación de que se quedaron varios buenos jugadores por fuera, pero que no hay cama para tanta gente. Eso sí, hay que ver cómo se asumió la primera derrota en esta era sucedida en la final de la Copa, precisamente frente a Argentina.

