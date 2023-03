Columna de Antonio Casale: ¿Serán ídolos?

Asistimos al inevitable ocaso de una generación de deportistas que han roto todos los récords posibles. El primero en retirarse fue Roger Federer y todavía se siente su ausencia. Tom Brady ha dicho basta por segunda vez y parece un adiós definitivo. Ya se siente en el ambiente el adiós venidero de Rafa Nadal, Novak Djokovic, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Tiger Woods, Chris Froome, Lebron James y Lewis Hamilton. Podríamos llenar muchas páginas con sus logros. Casi todos pasan de los 20 años de carrera en el alto rendimiento y eso no se había visto nunca. En parte, aprovecharon los avances de la medicina deportiva, los beneficios de una nutrición balanceada y la tecnología de seguimiento del estado físico para prevenir lesiones. Pero además son, sin duda, la generación de deportistas más entregada a su trabajo con disciplina, pocos escándalos y una dedicación exclusiva a su oficio difícil de explicar. Esa constancia se nutrió del hambre de gloria infinita que los invadió siempre. A veces creo que en vez de alegría sienten alivio cuando consiguen un gran resultado y eso raya con excesos no tan positivos.

La nueva generación de referentes en los deportes ha llegado tarde porque sus antecesores están abandonando tarde su actividad. No es para menos, pues, mientras sean competitivos y se encuentren bien físicamente, su experiencia marcará la diferencia a su favor con respecto a los jóvenes al definir. Con todo y eso ya Max Verstappen se ha confirmado rey de la Fórmula Uno, Carlos Alcaraz pisa fuerte en el tenis y una generación de tenistas se la van a poner difícil. Kilian Mbappé y Halland, aunque carecen del carisma y la calidez que transmiten Messi y Ronaldo, son los herederos naturales del reinado del fútbol. Tadeg Pogacar y Primoz Roglic serán imbatibles por un buen tiempo en el ciclismo.

Pero a casi todos ellos, de pronto con excepción de Alcaraz y Verstappen, no solamente no les va a alcanzar el tiempo para romper los récords más importantes de sus antecesores, sino que no parecen interesados en hacerlo. Ellos son la primera generación nativa digital de deportistas de la historia. Las redes sociales han sido una oportunidad para ampliar sus intereses. Lo que se conocía como desenfocarse de su objetivo ahora es una realidad que consiste en disfrutar la vida desde todos los ángulos posibles. El mundo está mucho más abierto a distracciones que antes. Además los implacables juicios emitidos por orates en estas redes terminan por desanimar y generar crisis mentales entendibles en los deportistas de élite. Si antes tenían que lidiar con unos pocos periodistas que emitían juicios en algunos casos ofensivos, los de ahora tienen que enfrentarse con millones de seguidores y odiadores capaces de escribir lo que les da la gana, y esto va taladrando la mentalidad que se requiere para triunfar.

Los mejores de la nueva generación son muy buenos, pero por primera vez en la historia será muy difícil que sean los GOAT de sus deportes y no por falta de capacidad. Simplemente el mundo cambió.