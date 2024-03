Fecha FIFA: ¡no toquen el equipo!

Los próximos 22 y 26 de marzo jugará la selección de mayores contra España y Rumania en lo que antes se conocía como partidos amistosos. Y digo que antes se conocían como partidos amistosos porque ya no tienen nada de eso. Estos juegos entregan puntos para el ranking FIFA y esos puntos al final son los que determinarán las cabezas de serie del mundial 2026, al que estamos prácticamente clasificados. En gran medida, de una buena actuación dependerá de ser cabeza de serie para evitar en las primeras rondas a los más difíciles.

Por otro lado, con los rumanos, que en teoría son más débiles, hay una vieja deuda histórica que data de los mundiales del 94 y el 98, cuando nos atendieron con sobrados méritos, aunque los nuestros eran los favoritos. Del grado de dificultad que representan los españoles ni hablar.

Además, estos serán los únicos dos partidos previos a la Copa América de junio, que es lo más ganable que se puede disputar en competiciones oficiales, con todo y Brasil, Argentina y Uruguay al frente. El otro amistoso será el 8 de junio, a pocos días del comienzo de la Copa, para enfrentar a Estados Unidos.

Por lo anterior, pero además por lo visto en el hasta ahora exitoso ciclo de Lorenzo, pocas novedades veremos en el once titular, y una que otra en la convocatoria, pero no mucho más.

Habrá que remplazar a Matheus Uribe, hombre de confianza del entrenador que se lesionó hace unos días. Habrá que definir quién será el portero ahora que David Ospina volvió a estar en forma y habrá que ver si James, que ha jugado algunos minutos, estará.

Lo de Uribe dependerá del momento de Barrios en Rusia, en donde acaba de comenzar la competencia. Lerma tiene el lugar asegurado y juega habitualmente en Inglaterra, que es donde podría pescar en río revuelto Portilla. El ex-América es catalogado uno de los mejores volantes de primera línea en Argentina, en donde juega para Talleres de Córdoba y podría pelear con Barrios un lugar ahí.

El arco ha sido territorio de Camilo Vargas, pero ya conocemos a Lorenzo. Los históricos, mientras estén jugando, son intocables, y Ospina está jugando. Algo parecido pasa con James.

El otro puesto que aguantaría alguna discusión es el del delantero en punta. Santos Borré, goleador del equipo, acaba de llegar a Brasil para jugar con Inter de Porto Alegre y jugó poco en Alemania. Borja en cambio es goleador en River, pero en la selección le ha costado. Seguro será convocado pero, de nuevo, el de Lorenzo es Borré.

No se trata de que algunos merezcan estar, eso no se duda. Se trata de qué equipo que gana no se toca y este equipo está derecho. Ojalá no lo toquen.

