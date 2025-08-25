Dayro Moreno, el goleador que Néstor Lorenzo no ve

Dayro Moreno, goleador con Once Caldas. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

La próxima fecha FIFA es una oportunidad crucial para que Colombia asegure su boleto al Mundial. En ese escenario surge un nombre que incomoda, pero impone debate: Dayro Moreno. Para algunos, su inclusión suena a chiste —por su edad cercana a los 40 años—; sin embargo, los datos lo convierten en un argumento serio, más allá de lo anecdótico.

A sus 39 años (nacido el 16 de septiembre de 1985), Dayro lidera con autoridad la tabla de goleadores de la Copa Sudamericana 2025, con ocho tantos, y es el máximo artillero del torneo. Además, su carrera registra ya 370 goles oficiales en todo el mundo, cifra que lo consolida como el mayor goleador colombiano de la historia. No hay otro delantero nacional que combine vigencia internacional, eficacia comprobada y peso histórico como él.

Mientras tanto, Jhon Córdoba en Rusia mantiene buenos números y Luis Javier Suárez brilla en Portugal, pero ninguno domina un torneo continental como lo hace Dayro. Y aunque Jhon Durán se ha movido este año por Inglaterra, Arabia y Turquía, además de haber anotado ya con la selección, sigue siendo un jugador en formación, más promesa que realidad consolidada. El presente, que suele ser el mejor juez, se inclina de forma contundente hacia Dayro.

El gran obstáculo para su convocatoria es la edad. Sin embargo, el fútbol ya demostró que la edad no es sentencia. Roger Milla, con 38 años, marcó cuatro goles en Italia 1990 y llevó a Camerún hasta los cuartos de final. A los 42, volvió a anotar en Estados Unidos 1994, convirtiéndose en símbolo eterno. En 2014, Miroslav Klose jugó con 36 años, levantó la Copa del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales. Cuauhtémoc Blanco con México, con 37 años en Sudáfrica, y el griego Giorgos Karagounis, con la misma edad, también demostraron que la experiencia puede traducirse en goles y liderazgo.

La conclusión es sencilla: la edad no mata el instinto, lo pule. Y Dayro Moreno conserva intacto ese olfato de goleador, ese recurso tan escaso para la selección colombiana en los últimos años.

El problema es que Néstor Lorenzo parece no verlo. Su discurso, centrado en la proyección a mediano plazo, en “la construcción de un grupo”, lo lleva a cerrar la puerta a un jugador que no entra en el molde generacional. No obstante, ahí surge la crítica: ¿de qué sirve pensar solo en el futuro si al Mundial hay que clasificar ya? La selección necesita goles hoy, y el delantero más efectivo de Colombia en 2025 es Dayro Moreno.

Probablemente, Lorenzo no lo convocará. Sin embargo, la pregunta quedará flotando: ¿es justo ignorar al goleador más vigente del país, solo porque tiene 39 años? Tal vez nunca lo sepamos. Lo que sí es claro es que mientras algunos se obsesionan con la edad, Dayro se dedica a lo único que realmente importa: hacer goles. Y en eliminatorias, los goles son la diferencia entre estar o no estar en un Mundial.

