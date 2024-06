De Falcao, Federer y la selección en la Copa América

Así presentó Millonarios a Radamel Falcao García. Foto: Millonarios

Finalmente se concretó la llegada de Falcao a Millonarios. La buena voluntad del futbolista y la gestión de los directivos lo hicieron posible. Ahora, pongamos los pies en la tierra. Falcao ha jugado muy poco en las últimas dos temporadas, no conoce las particulares canchas del país, su tiempo de adaptación no será el óptimo y cinco meses parecen pocos para poder sacar lo mejor de su ocaso. Ojalá marque muchos goles y ayude a que el azul salga campeón que, dicho sea de paso, es su gran sueño. Pero para eso el embajador tendrá que rodearlo muy bien. Dicen que para esta semana se prepara otro golpe sobre la mesa gestionado por el propio Tigre. Ojalá se dé y tenga que ver con eso porque un buen nueve, por muy bueno que sea, necesita amigos. De todas maneras, su experiencia servirá para inspirar a sus compañeros, en especial a los más jóvenes; su presencia enaltecerá no solo a Millos, sino a toda nuestra liga y su legado de valores ojalá sea aprovechado a favor de toda la sociedad y no solo de los amantes del fútbol.

En la misma vía se mueve Nacional con David Ospina. El retorno del futbolista que más veces se ha puesto la camiseta de Colombia le garantiza seguridad en el arco a un equipo que necesita ganar confianza.

Con Falcao y Ospina sumándose a Bacca y Ramos, esperamos noticias esta semana de Cuadrado, Quintero y, en una de estas, hasta de James, para completar un cuadro que enaltecerá nuestra liga y generará un golpe anímico favorable para un país que necesita creer en sí mismo como nunca antes en este siglo.

Capítulo aparte es el documental que publicó Amazon Prime de los últimos 12 días como profesional de uno de las más grandes exponentes de la historia del deporte como lo es Roger Federer. Más allá de las muchas lágrimas derramadas por el suizo a lo largo de una hora y media de televisión, este especial demuestra que, por mucho que los queramos convertir en máquinas, este tipo de deportistas son más humanos que nosotros mismos. Entienden como pocos lo difícil que es llegar a donde lo hacen y en este especial lo reflejan. La rivalidad entre Nadal y Federer cambió para siempre el deporte. Siempre estuvimos acostumbrados a que los rivales tenían que odiarse, pero ellos estuvieron lejos de eso. Entendieron que se necesitaban el uno al otro y se apoyaron en la épica de partidos como aquella final de Wimbledon en 2008 para superarse a sí mismos. También queda claro en el documental que Novak Djokovic fue el villano que invadió su romántica rivalidad para superarlos desde los números, pero no desde el carisma. No es culpa de Nole, es que en la vida caben dos en este tipo de situaciones, no tres.

Y desde hoy Colombia intentará escribir una historia hermosa en la Copa América, certamen que solo ganó una vez, en 2001. La verdad es que junto a Argentina y Urugay son los que gozan de mejor salud futbolística, algo que parecía lejano después de la eliminación sufrida en el mundial de Catar en 2022. Mentalidad ganadora, equilibrio y posibilidades de gol con hombres de todas las líneas son las tres razones, no emociones, que nos invitan a soñar. Veremos.

