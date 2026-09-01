El salto que todavía falta

Luis Díaz celebra un gol en la pretemporada con Bayern Múnich. Foto: Bayern Múnich, vía X

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Hay una sensación extraña cuando uno mira el mapa de los futbolistas colombianos en Europa. Tenemos a jugadores en las principales ligas, algunos en buenos equipos, varios con experiencia internacional. Pero, al mismo tiempo, cuesta encontrar una generación que esté ocupando los lugares de privilegio que alguna vez tuvieron Falcao, James, Cuadrado o David Ospina.

Hoy la excepción más evidente es Luis Díaz. “Lucho” está en el Bayern Múnich, un club construido para ganar la Champions League. Y no llegó solo. El Bayern ha seguido armando alrededor suyo un equipo que puede potenciar sus virtudes. Nathaniel Brown, por ejemplo, puede ofrecerle velocidad, profundidad y una alternativa de asociación por la banda izquierda. No hace falta exagerar su papel: será el tiempo el que determine cuánto puede aportar a esa sociedad.

Kompany ha hablado de un fútbol que necesita cierta dosis de caos. En el Bayern, Díaz representa precisamente eso: el jugador capaz de romper un partido desde lo imprevisible. Tener mejores socios alrededor puede ayudarlo a explotar todavía más esa virtud.

Después está Daniel Muñoz, cuyo paso del Crystal Palace al Nottingham Forest puede parecer horizontal desde lo estrictamente deportivo. No es un salto hacia un gigante europeo, pero tampoco tiene por qué serlo. Hay una razón poderosa: Oliver Glasner lo pidió. El técnico que lo dirigió en Palace conoce perfectamente lo que puede darle y decidió llevárselo a su nuevo proyecto. Además, el cambio seguramente tendrá una recompensa económica importante. A veces avanzar no significa cambiar de escalón, sino consolidar el que ya se conquistó.

El gran salto, sin embargo, lo acaba de dar Jhon Lucumí. Ser central en Italia ya es una prueba de carácter. Serlo en la Juventus es otra cosa. El colombiano llegó a Turín con 152 partidos en cuatro temporadas con Bologna y ahora tiene contrato hasta 2030. No es poca cosa. En Italia, donde la defensa sigue siendo una cuestión casi cultural, entrar en un grande como la Juve significa que algo se hizo muy bien.

Gustavo Puerta representa la siguiente pregunta. Tiene que consolidarse. Si consigue continuidad y crecimiento en España, habrá que esperar para saber si la próxima temporada puede dar el salto a un club grande. Por ahora eso es lo que corresponde: esperar.

En Brasil también hay señales positivas. Jhon Arias sigue siendo un futbolista importante, pero el caso más llamativo es el de Viveros, que aparece entre los goleadores del Brasileirao. Su rendimiento confirma que el fútbol colombiano no solo tiene jugadores buscando espacio en Europa, sino también futbolistas capaces de destacarse en una liga competitiva y exigente como la brasileña.

Y el resto, con Jhon Durán, Yáser Asprilla y compañía, todavía están en la búsqueda de ese escalón.

Hay un dato que obliga a mirar más allá de los nombres. Según el CIES, Colombia pasó de tener 350 futbolistas expatriados en 2020 a 470 en 2025 y 518 en 2026. La cantidad de jugadores que salen sigue siendo importante. Lo que falta es que varios de ellos logren dar el salto definitivo hacia los clubes y las ligas de mayor nivel.

Por eso, aunque hoy no haya muchos grandes nombres colombianos instalados en la élite del exterior, sí existen jugadores con margen para crecer durante los próximos cuatro años. La tarea será doble: que Lorenzo sepa aprovecharlos y que ellos sepan desarrollar sus carreras, encontrar los contextos adecuados y sostener el rendimiento.

Tal vez el salto que falta no esté tan lejos. Pero habrá que construirlo con paciencia, buenas decisiones y continuidad.

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