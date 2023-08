Columna de Antonio Casale: IDRD y tenis

En los próximos días se va a presentar el plan de renovación del estadio El Campín y sus alrededores. Eso será una maravilla. Será un moderno escenario multipropósitos que permitirá hacer conciertos y partidos de fútbol prácticamente en días consecutivos. Habrá una plaza de comidas, un paseo cultural y un edificio destinado a estudios musicales, además de otros escenarios deportivos. Un salto de progreso para una ciudad que lo necesitaba hace rato.

Para que eso se pueda ejecutar ha sido necesario desalojar, hace un tiempo, la sede de la liga de tenis de Bogotá, que servía como escenario público para la práctica de este deporte. El viernes pasado se desalojó el Club Distrital de Tenis, que permitía a 500 familias con ingresos bajos y medios disfrutar de un deporte que proyecta valores de gran utilidad para la sociedad, como el equilibrio mental ante situaciones retadoras. Esto sin contar la cantidad de personas que viven del tenis en ese sector, como recogebolas, profesores, vendedores de comida y otros empleados que allí ganaban su sustento. Al lado, el Club El Campín de Tenis, de naturaleza privada y bajo suscripción, que atendía a otras tantas familias que intentan que sus hijos se formen a partir de los valores que promueve este deporte, también será desalojado.

El IDRD reporta en su cuenta de Twitter que el bien común predomina sobre el particular, que esos dos clubes operaban de manera ilegal, aunque, como en cualquier litigio judicial, la contraparte tenga otra versión y eso es normal. Lo increíble es que el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte no tenga un plan para sustituir las 17 canchas que allí operaban para que la práctica de este deporte no sea cancelada por parte de quienes lo hacían. Que el IDRD esté más preocupado por lo jurídico que por su esencia, promover la recreación y el deporte, es un claro ejemplo de que la ciudad está a la deriva en materia deportiva.

Desde el año pasado el Centro de Alto Rendimiento en Altura cerró sus puertas para la práctica de todos los deportes a los aficionados y solo opera para los deportistas de élite. En consecuencia, el tenis se ha quedado con las sedes de El Salitre y el Parque Nacional de la liga y algunas canchas públicas en parques de la ciudad.

El plan de remplazo de las canchas desalojadas brilla por su ausencia y el tenis, que podría servir de espejo de campeones en tiempos de Farah, Cabal, Galán y Osorio, se ha quedado sin lugares en la capital para formar nuevos talentos. Ojalá el IDRD piense en construir 17 canchas de tenis por toda la ciudad en vez de concentrarse en los líos judiciales, que a fin de cuentas nada tienen que ver con la esencia de sus funciones.