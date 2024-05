La convocatoria de la selección de Colombia para la Copa América

Néstor Lorenzo, DT de la selección de Colombia. Foto: AFP - BEN STANSALL

Hace rato no teníamos una selección con tan pocas dudas en torno a los nombres de los jugadores que la pueden integrar para una competencia internacional. Esta semana saldrá la lista inicial de donde saldrán los 26 que irán a la Copa América de Estados Unidos en junio.

Ni siquiera la convocatoria de James, sin minutos, genera discusión. Está visto que el diez no necesita jugar en su club para rendirle a Lorenzo. Y es que el argentino, hasta acá, ha confirmado un colectivo que no depende de individualidades. Son los futbolistas al servicio de la selección y no al revés.

Un equipo parecido a Vargas en el arco. Muñoz, Davinson, Mina y Machado en defensa. Castaño y Matheus Uribe en el medio. Arias, James y Luis Díaz más adelante y un delantero por definir. Ese será más o menos el equipo tipo, con inclusiones como Carrascal, Cuesta, Lucumí, Lerma o Yaser Asprilla de variantes.

El delantero que falta es el puesto en discusión, aunque Lorenzo en su cabeza lo debe tener claro. Santos Borré, su hombre de confianza, no anda bien en Brasil y es que el puesto de delantero sí que depende de la actualidad. El gol es cuestión de confianza. Las variantes pasan por Durán, el de Aston Vila, que juega poco pero marca goles, o Jhon Córdoba, que está en Rusia y se ha ganado su lugar.

Como no hay ninguno que con claridad dé la sensación de ser el titular, entonces uno se pone a mirar quienes andan bien en el mundo. Borja es goleador en River y Duván Zapata en el Torino, de Italia. Los dos tienen un buen presente, no se duda.

Ahora, los dos han tenido oportunidades, antes de Lorenzo, y no pudieron. Quedaron marcados en la eliminación del mundial anterior, tal vez de manera injusta porque ese equipo no producía fútbol en ninguna de sus líneas.

Valdría la pena que alguno de los dos, o ambos, tuvieran siquiera la oportunidad de mostrarse en los días previos a la convocatoria final. Total, el fútbol es cuestión de goles y a nosotros los goles nunca (salvo en tiempos de Falcao) nos han sobrado.

