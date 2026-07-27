La vitrina que dejó de existir

Daniel Muñoz, autor del primer gol de la selección de Colombia en el Mundial 2026. Foto: AFP - CARL DE SOUZA

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Hubo un tiempo en el que un Mundial cambiaba carreras. Bastaban cinco o seis partidos para pasar de un equipo de media tabla a uno de la élite europea. James Rodríguez en Brasil 2014 fue, quizá, el último gran símbolo. La Copa del Mundo no solo entregaba un campeón: también inauguraba el mercado de fichajes.

Esta vez ocurrió algo distinto. Terminó el Mundial y, al menos para los sudamericanos, el mercado apenas se movió. Colombia es un caso llamativo. La selección volvió a instalarse entre las 16 mejores del mundo y, sin embargo, casi ninguno de sus futbolistas encontró un destino superior tras el torneo. Más allá de movimientos puntuales, la base permanece donde estaba. Tampoco Brasil protagonizó la revolución de otras épocas. Uruguay y Paraguay viven una realidad similar. Incluso Ecuador, con algunos cambios, está lejos de las oleadas de transferencias que durante años siguieron a las grandes actuaciones mundialistas.

La explicación fácil sería concluir que Sudamérica dejó de producir futbolistas atractivos. Sería una conclusión equivocada. Los jugadores sudamericanos siguen siendo codiciados. Lo que cambió fue el momento en el que Europa decide invertir en ellos.

La primera razón tiene que ver con la edad. Colombia presentó una selección madura, competitiva y consolidada. La mayoría de sus figuras ya superó los 27 años. Son futbolistas ideales para competir hoy, pero menos atractivos para una inversión millonaria. El fútbol moderno no solo compra rendimiento; compra tiempo. Un jugador de 21 o 22 años ofrece una década de carrera, margen de desarrollo y una futura reventa. Uno de 29 entrega garantías, pero difícilmente multiplicará su valor.

La segunda explicación es todavía más contundente. El Mundial dejó de ser el lugar donde los clubes descubren futbolistas. Los departamentos de “scouting” de los grandes equipos trabajan durante todo el año. Siguen a un jugador por tres o cuatro temporadas, analizan cientos de partidos, datos físicos, métricas avanzadas, comportamiento táctico, toma de decisiones e historial médico. Cuando comienza un Mundial, los informes ya están hechos. Los directores deportivos no llegan a descubrir talentos; llegan a confirmar diagnósticos.

A eso se suma una transformación silenciosa del fútbol europeo. Los grandes clubes invirtieron durante años en academias, captación internacional y metodología. Hoy prefieren detectar a un colombiano, un brasileño o un ecuatoriano cuando tiene 16 o 17 años, incorporarlo antes de los 20 y formarlo dentro de su sistema.

Por eso cada vez resulta más extraño que una Copa del Mundo cambie el destino de un futbolista. El torneo conserva su prestigio deportivo, pero perdió buena parte de su influencia comercial. La gran vitrina ya no son siete partidos, sino temporadas de seguimiento permanente.

El Mundial ya no abre puertas. Para cuando el balón empieza a rodar, el mercado ya decidió, los informes ya existen y los fichajes ya tienen dueño. Lo que antes era el punto de partida de una carrera hoy es solo la firma final de una historia que se escribió en silencio, mucho antes de que el mundo mirara.

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