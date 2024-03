Las formas de Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección de Colombia, llegó en 2022 y ya va a alcanzar la doble docena de partidos con el equipo. / EFE Foto: EFE - Mauricio Duenas Castaneda

A Néstor Lorenzo las cosas le han salido bien como seleccionador nacional. Su estilo de liderazgo sosegado y tranquilo, parecido al de su maestro José Pékerman, ilusiona con una época parecida a la de Brasil 2014 y Rusia 2018. Ojalá con algún título de Copa América incluido.

El argentino habla de ganar, y conjuga el verbo ganar. Su equipo es simple en la cancha y de momento no levanta grandes críticas. Su invicto es merecido y la victoria frente a Brasil, la primera en eliminatoria, nos ha hecho olvidar la horrible eliminatoria al Mundial pasado. Colombia, casi con los mismos jugadores, volvió a atacar, a marcar goles y a ganar. La clasificación al Mundial está cerca y desde ya hay que buscar un buen ranquin FIFA para asegurar alguna cabeza de serie que nos permita soñar con llegar lejos. Por eso no hay partidos amistosos. Todos los juegos suman puntos para ese escalafón.

En parte eso explica la razón por la cual la convocatoria para los juegos de estos días, frente a España y Rumania, tiene pocas novedades con respecto al equipo que jugó el año pasado. Además, es la única posibilidad de darle rodaje a su equipo antes de la Copa América, porque la próxima reunión será ya con el equipo escogido para dicha cita.

Hay dos maneras de seleccionar. Escoger a los mejores del momento y pedirles que ejecuten un método simple o tener una base de confianza a la que poco a poco se sumen futbolistas en posiciones no consolidadas. Lorenzo, al igual que lo hacía Pékerman, ha escogido el segundo camino. Eso explica que nombres como el de James Rodríguez, David Ospina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Santos Borré o Matheus Uribe siempre que estén bien físicamente, sean llamados. De hecho, para esta ocasión de ellos solamente estarán James, Ospina y Santos Borré. Los otros están lesionados. Pero es que estos jugadores, así no estén en competencia regular con sus equipos, cuando se ponen la amarilla rinden, y eso no es tan fácil como parece. La camiseta de la selección pesa y lo han demostrado apellidos ilustres del fútbol italiano o argentino, como Duván Zapata, Cristian Borja y Luis Fernando Muriel, quien acaba de llegar a Estados Unidos.

La otra crítica que se le puede hacer a Lorenzo es que ningunea al fútbol colombiano. Casi nunca convoca a algún jugador distinto al tercer portero. Pero la verdad es nuestro fútbol, por mucho que lo queramos, no es un medidor para estar en la selección. Los jóvenes se van muy rápido, antes de tener lomo para ser convocados, y los viejos ya están muy viejos como para pensar en ellos de cara a 2026.

Son maneras de seleccionar. A Lorenzo le está saliendo bien la cosa así y, si uno va ganando, no hay porqué cambiar el juego.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador