Luis Díaz y el techo invisible

Luis Díaz domina un balón en el más reciente partido de Bayern Múnich. Foto: EFE - RONALD WITTEK

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En Colombia llevamos años repitiendo una idea que suena cómoda, casi tranquilizadora: “exportamos jugadores”. Y es verdad. Cada semestre aparecen nuevos nombres en ligas de Europa, algunos en clubes importantes y otros en destinos intermedios que prometen ser trampolín. Pero entre exportar y consolidar hay una diferencia enorme. Y ahí, justo ahí, es donde aparece ese techo invisible que el futbolista colombiano aún no logra romper del todo.

Hoy, si uno mira con lupa la élite, hay una conclusión incómoda pero evidente: Luis Díaz es la excepción. No solo juega en un gigante, no solo compite en el máximo nivel; es determinante, desequilibrante, protagonista. No está de paso. Está instalado. Y eso, para un país que alguna vez tuvo varios nombres en ese escalón, hoy resulta más bien escaso.

La pregunta entonces no es por qué salen jugadores. La pregunta es por qué tan pocos se quedan arriba.

Porque talento hay. Lo hubo en la generación de James Rodríguez, que tocó el cielo en 2014 y luego fue perdiendo lugar en la élite europea. Lo hubo —y lo hay— en futbolistas que brillan por momentos, que encadenan buenas temporadas, pero que no logran sostenerse en ese nivel donde la exigencia no perdona una mala decisión, un bajón físico o una desconexión mental.

Y ahí es donde el análisis deja de ser romántico.

El jugador colombiano, en muchos casos, llega… pero no se adapta del todo. A veces es el entorno. A veces son las decisiones de carrera. A veces, simplemente, es la dificultad de convivir con la competencia brutal que implica estar en la élite. Porque no basta con ser bueno. Hay que ser constante. Hay que ser profesional todos los días. Hay que entender que el talento, allá, es apenas el punto de partida.

También hay un tema de contexto. Muchos futbolistas dan el salto demasiado pronto o aterrizan en clubes donde no hay un proyecto claro para potenciarlos. Otros eligen caminos que privilegian lo económico sobre lo deportivo demasiado temprano. Y cuando quieren volver, el tren ya pasó.

Pero sería injusto reducirlo todo a decisiones individuales. Hay algo más profundo. Algo cultural. Durante años, el futbolista colombiano fue celebrado por su talento natural, por su capacidad técnica, por su improvisación. Menos por su disciplina, por su rigor competitivo, por su capacidad de sostener el nivel en el tiempo. Y el fútbol moderno, cada vez más exigente, cada vez más físico y mental, no negocia eso.

Por eso lo de Luis Díaz no es solo una buena noticia. Es una rareza. Es la confirmación de que se puede, pero también el reflejo de lo difícil que es. De que no alcanza con llegar. De que el verdadero reto empieza cuando uno ya está ahí.

Colombia no tiene un problema de talento. Tiene un problema de permanencia en la élite. Y hasta que no lo entienda, seguirá celebrando salidas… mientras sigue esperando consolidaciones.

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