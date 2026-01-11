Mucho nombre, poca caja

Falcao García, en Millonarios. Foto: Millonarios

La Liga colombiana empieza esta semana con un mercado de fichajes que dice más de la fragilidad económica del fútbol local que de una ambición desbordada. Hubo ruido, regresos emotivos y algunos nombres de peso internacional, pero también mucha cautela. Los equipos grandes se movieron midiendo cada decisión, conscientes de que este es un año clave, con la renegociación de los derechos de televisión en el horizonte y un contexto financiero que obliga a pensar más que a gastar.

Millonarios fue uno de los clubes que mejor leyó ese escenario. El regreso de Radamel Falcao García vuelve a ser el gran hecho simbólico del campeonato, por lo que representa en liderazgo, jerarquía e identidad. Pero el movimiento más profundo estuvo en otro lado: el club invirtió en desvincular a futbolistas que tenían contrato vigente y no habían rendido, liberó masa salarial y reforzó posiciones puntuales con jugadores de experiencia. Carlos Darwin Quintero y Mateo García son muestra de ello.

En el Deportivo Cali el mercado es el primer gran examen de la nueva administración. El club necesitaba enviar señales claras de orden y competitividad, y optó por nombres de recorrido. La llegada de Pedro Gallese, arquero histórico de la selección de Perú y uno de los referentes del continente en su puesto, apunta a recuperar liderazgo y seguridad desde atrás. Gallese no solo llega a atajar, llega a mandar. A eso se suma Emanuel Reynoso, volante argentino de talento probado, buen pie y capacidad para jugar entre líneas, contratado para devolverle creatividad y pausa a un mediocampo que perdió identidad. Y adelante aparece Martín Di Nenno, cuyo regreso no es menor: el delantero argentino ya había estado en el Cali, conoce el club, el entorno y el campeonato, y vuelve con mayor madurez y recorrido, llamado a aportar gol y carácter en un equipo que lleva varias temporadas padeciendo en el área rival. En Palmaseca el desafío no será fichar, sino sostener un proyecto que durante años se cayó más por lo institucional que por lo futbolístico.

Atlético Nacional sí dio un golpe de jerarquía con la llegada de Milton Casco. El lateral argentino aterriza en Colombia con una hoja de vida imponente: campeón de Copa Libertadores, múltiples títulos locales y pieza confiable del ciclo más exitoso de River Plate en la última década. No es solo un refuerzo táctico, es una incorporación que eleva el estándar competitivo y envía un mensaje claro de ambición, especialmente pensando en el plano internacional.

Y si de sacudones se trata, el mercado todavía no ha dicho su última palabra. Todo indica que Luis Fernando Muriel está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Junior, incluso en cuestión de días. Su llegada, en plena vigencia y con una carrera europea sólida, rompería la lógica reciente del fútbol colombiano y se convertiría en el movimiento más impactante del semestre.

En Santa Fe, en cambio, el panorama genera más inquietud que ilusión. La lista de refuerzos no impresiona y deja casi toda la responsabilidad en manos de Pablo Repetto, un técnico con experiencia suficiente, pero que deberá potenciar piezas discretas para competir en Liga y afrontar una Libertadores que no concede margen de error.

A todo esto se suma un cambio estructural: la nueva norma, que limita a 25 los jugadores inscritos, cuando hasta el año pasado eran 30. Con menos cupos y la presión permanente por el resultado, los equipos grandes tienden a refugiarse en la experiencia y no en la juventud. Promover canteranos se vuelve un riesgo en un campeonato que castiga la paciencia.

Así arranca la Liga: con pocos movimientos realmente decisivos, una economía apretada y la sensación de que el fútbol colombiano sigue administrando la escasez, mientras espera que el dinero de la televisión, alguna vez, vuelva a marcar la diferencia.

