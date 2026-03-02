Noruega: cuando el frío deja de ser excusa

Jens-Peter Hauge marcó un gol y brindó una asistencia en el duelo de vuelta de la serie entre Bodo/Glimt e Inter de Milán. Foto: AFP - PIERO CRUCIATTI

Lo del Bodø/Glimt ya no es una anécdota simpática del norte europeo. El club que juega por encima del Círculo Polar Ártico no solo eliminó al Inter de Milán en la Champions; ya había golpeado antes al Manchester City y al Atlético de Madrid, y la temporada pasada alcanzó semifinales de la Europa League. No es un milagro: es una consecuencia.

Mientras en Europa se sorprenden con el método de Kjetil Knutsen, el entrenador que transformó a Bodø/Glimt desde 2018 con una idea de intensidad, juego colectivo y convicción inquebrantable, en Noruega saben que el fenómeno empezó mucho antes que él. Knutsen es el resultado visible de una decisión estructural que el país tomó hace casi dos décadas.

Noruega entendió algo elemental. El clima era su principal enemigo competitivo. Invierno largo, nieve, pocas horas de luz. Mientras el sur de Europa entrenaba once meses al año al aire libre, los chicos noruegos apenas podían hacerlo cuatro o cinco. Entonces la Federación Noruega de Fútbol (NFF), junto con el Estado y los municipios, impulsó un ambicioso plan nacional de instalación de canchas de césped sintético.

No fue una moda, fue política pública. Se multiplicaron los campos cubiertos y sintéticos en todo el país, incluso en pueblos pequeños. El objetivo no era solo jugar más, era democratizar el acceso. Pero la clave no fue el plástico verde. Fue lo que vino después.

La NFF reformó su modelo formativo bajo una idea que parece simple pero es revolucionaria, menos obsesión por ganar en infantiles y más tiempo de contacto con el balón. Se amplió la capacitación obligatoria de entrenadores de base, se profesionalizó la enseñanza incluso en categorías tempranas y se estableció una hoja de ruta común para todo el país. No importaba si el niño entrenaba en Oslo o en un puerto pesquero del norte, la metodología era coherente.

¿Por qué lo hicieron? Porque el deporte en Noruega no se entiende solo como espectáculo sino como herramienta social. El Estado noruego financia y supervisa programas deportivos con la misma lógica con la que financia educación o salud. El fútbol no quedó por fuera. La idea era que el talento no dependiera del código postal.

El resultado hoy tiene nombres propios. Erling Haaland domina la Premier League con el City. Alexander Sørloth se consolidó como referencia ofensiva del Atlético de Madrid de Simeone. Martin Ødegaard lidera al Arsenal. Y detrás viene una generación que creció jugando todo el año, en condiciones controladas, con entrenadores formados y una estructura coherente.

Durante años Noruega fue un actor marginal en el fútbol internacional. Hoy amenaza con convertirse en protagonista de un Mundial. No porque haya aparecido un goleador extraordinario —eso puede ocurrir en cualquier país— sino porque decidió que el desarrollo no podía depender del azar.

En América Latina solemos hablar de talento natural como si fuera destino. Noruega demostró lo contrario, que el talento también se planifica. Se invierte. Se organiza. Se protege.

El frío dejó de ser excusa cuando entendieron que la infraestructura no era un lujo, sino una condición de competitividad. Y ahora, desde el Ártico, están enseñando que el fútbol moderno no solo se juega en la cancha: se diseña mucho antes, en los escritorios donde alguien decidió que cinco millones de habitantes podían competir contra imperios.

Y lo están haciendo.

