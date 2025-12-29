Un año para confirmar la evolución

AMDEP9223. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 18/11/2025.- Jugadores de Colombia forman este martes, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares Foto: EFE - Angel Colmenares

El fútbol suele ofrecer balances con el diario del lunes, pero hay años que invitan a algo más: a preguntarse si lo vivido fue apenas una buena racha o el inicio de una verdadera evolución. El último año dejó señales alentadoras para el fútbol colombiano, y el que comienza plantea retos que ya no admiten conformismo ni discursos cómodos.

La selección de Colombia logró la clasificación al Mundial tras superar una crisis profunda, deportiva y anímica. El equipo de Néstor Lorenzo no solo recompuso resultados, sino una identidad competitiva que parecía perdida. Cerró el año invicto, encadenó una racha de más de 20 partidos sin derrota y recuperó la credibilidad interna y externa. Volvieron la solidez, la confianza y una base que hoy combina experiencia europea y juventud con recorrido.

En el plano local, la Liga dejó un dato revelador: dos técnicos uruguayos fueron campeones. Jorge Bava llevó a Independiente Santa Fe al título, mientras Alfredo Arias hizo lo propio con el Junior. Más allá de los nombres, el fenómeno habla de una tendencia: equipos mejor trabajados, con estructuras claras, énfasis en lo físico y menor dependencia de la inspiración individual. No fue casualidad que ambos campeones se destacaran por orden, intensidad y regularidad.

A eso se sumó la consagración definitiva de Luis Díaz en Alemania. Con cifras de doble dígito en goles y asistencias, y actuaciones decisivas en partidos grandes, el guajiro se confirmó como figura total en un gigante europeo y referente indiscutido de la selección. Su evolución ya no es promesa: es una realidad sostenida, respaldada por continuidad, liderazgo y rendimiento.

Todo esto debe traducirse en objetivos mayores. El año que comienza exige un salto. En el Mundial, Colombia debería proponerse igualar o superar los cuartos de final de Brasil 2014. Hay generación, funcionamiento y un grupo que compite de tú a tú con cualquiera. Ya no basta con clasificar: es momento de trascender.

