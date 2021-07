Las proyecciones electorales del 2022

La Fundación Paz y Reconciliación comienza la estrategia de seguimiento a las elecciones nacionales del 2022. Entre otras cosas, hará un informe mensual de proyecciones electorales, analizando encuestas, alianzas políticas y haciendo estudios territoriales. Aquí, algunas conclusiones del primer informe.

La primera conclusión es que las elecciones del 2022 serán un juego a tres asaltos o tres vueltas presidenciales. La primera se dará en marzo, en las elecciones al Congreso de la República y las consultas o primarias. Esta vez, el impacto de estas elecciones será importante y por ende se califica como una primera vuelta. Para ese momento, habría cuatro o cinco consultas presidenciales y no tres como se creía. Los ganadores de las consultas más votadas saldrían disparados.

La segunda conclusión es que el sistema electoral colombiano funciona como un embudo. Inicialmente, había 48 precandidatos presidenciales, ahora, la Fundación contó 24 personas, en 17 partidos, y 5 comités promotores de recolección de firmas. Incluso, a primera vuelta presidencial, en mayo de 2022, podrían ir 6 o 7 candidatos. Entonces, se puede concluir que nadie va a ganar en primera vuelta y que nadie ganará solo la segunda vuelta, se requieren alianzas grandes y estables en la segunda vuelta de junio de 2022.

Desde el 29 de mayo de 2021 empezó el calendario electoral en el que, durante un año, se darán los procesos de inscripción de comités promotores de grupos significativos de ciudadanos que quieran inscribir candidatos presidenciales independientes. También, se darán los procesos de inscripción de candidatos de partidos y alianzas con personería jurídica, las posibles consultas interpartidistas y, en general, la campaña presidencial para primera vuelta. Todo indicaría que en el mes de noviembre se dará otro gran filtro de candidatos.

Para el análisis de la competencia presidencial, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) plantea 3 categorías políticas: las derechas, las izquierdas y los Clanes Políticos (elaborada por Pares para el análisis de la política regional en Colombia). Estas categorías, a su vez, tienen subdivisiones en la derecha extrema, la centroderecha, la izquierda y la centroizquierda. Además, los clanes políticos tienen un gran peso electoral.

En el bloque de derecha se agrupan la actual coalición de Gobierno, es decir, los partidos del Centro Democrático, el Partido Conservador y los partidos cristianos Justa Libres y Mira. Un poco más hacia el centroderecha se ubican el Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U. Este último se calcula que quedara reducido a nos más de 6 senadores. Mientras que Cambio Radical y los liberales perderán varias curules. El Centro Democrático podría perder hasta 9 curules. El descalabro de la vieja clase política podría ser grande.

En la izquierda se ubica el denominado Pacto Histórico, encabezado por Gustavo Petro y los partidos que llevaron en sus listas al Congreso a la Colombia Humana, el MAIS y la UP. Hacia el centro Izquierda y Centro, se ubican en la Coalición de la Esperanza con los partidos Alianza Verde y Dignidad, junto con el apoyo de los movimientos de Compromiso Ciudadano y el Nuevo Liberalismo, este último a espera de saber si se reconoce o no su personería jurídica. Si este bloque de centroizquierda y Centro no va unido, en lugar de aumentar curules podrían vivir un gran fracaso. Mientras que el Pacto Histórico podría ser la lista más votada logrando entre 15 y 17 senadores, aunque en Cámara se prevé que no logrará mucho.

Adicionalmente, Pares ha documentado 54 clanes políticos, once de los cuales son muy importantes en las definiciones presidenciales. Entre otros, los Char, los Gnecco del Cesar o Dilian Francisca Toro pueden mover varios centenares de miles de votos e inclinar la balanza hacia determinados candidatos presidenciales.