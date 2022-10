Xi Jinping para rato

Al culminar el vigésimo congreso del Partido Comunista de China (PCC), Xi Jinping será ratificado como secretario general del PCC, presidente de la Comisión Militar Central y jefe de Estado, y se darán a conocer los nombres de los integrantes del Politburó, el mayor cuerpo decisional del partido y del aún más influyente Comité Permanente del Politburó. Dada la concentración actual del poder político y militar en manos de Xi, la purga sistemática de sus rivales y la negativa a nombrar un sucesor en contravía de la costumbre, se especula que buscará gobernar de forma vitalicia y que quienes lo acompañen durante el próximo quinquenio serán escogidos principalmente por su obediencia.

Desde que ascendió al poder en 2012, Xi ha desarrollado un paquete fijo de políticas internas, consistente en el fortalecimiento del control ideológico del PCC sobre el Estado y la sociedad, el combate a la corrupción y la pobreza, el amansamiento de la iniciativa privada, la asimilación forzosa y represión de minorías étnicas y religiosas, y el fomento del nacionalismo. En lo externo ha buscado materializar el sueño chino de rejuvenecimiento nacional a través de la Nueva Ruta de la Seda (BRI), el fortalecimiento militar y ejercicio de mayor presencia en zonas estratégicas como el Mar del Sur de China, la eliminación de la autonomía de Hong Kong, la insistencia más belicosa en la reunificación de Taiwán y la confrontación abierta con Estados Unidos.

Para todo ello, el liderazgo personalista de Xi ha sido decisivo, razón por la cual las comparaciones con Mao Zedong no se han hecho esperar. En especial, crecen las advertencias acerca de los riesgos de interrumpir la transición regular del mando que ha estado en la raíz de la estabilidad del PCC desde hace 40 años. A su vez, se ha señalado el inevitable deterioro en el proceso de toma de decisiones que produce la negativa de los funcionarios públicos, por miedo al líder, de disentir de sus órdenes y de suministrar información que evidencie posibles equivocaciones. Para la muestra, pese a que la política de cero COVID-19 ha sido un desastre en términos económicos y fuente de creciente descontento social, no solo no se ha revertido, sino que en su discurso de apertura del XX Congreso, Xi prometió continuarla.

En el caso de la política exterior, hay señales de que el líder chino será aún más asertivo y que seguirá buscando contrarrestar el papel internacional de Estados Unidos. Para la muestra, la Iniciativa de Seguridad Global, anunciada por Xi en abril a la par con las ya existentes Iniciativa para el Desarrollo Global y BRI, plantea una alternativa a la arquitectura mundial de seguridad. Se trata de una apuesta por representar a China como sucesora natural de un multilateralismo que ha fracasado en muchos propósitos, incluyendo el mantenimiento de la paz, y como defensora del sistema de Naciones Unidas. No obstante, hasta qué punto la alianza “sin límites” pactada con Rusia y el apoyo tibio a Putin en la guerra en Ucrania, las graves violaciones a los derechos humanos en casa y la creciente agresividad en el Indo-Pacífico y frente a Taiwán, entre otros, afectan este cometido queda por verse.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.