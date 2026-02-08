Logo El Espectador
El populismo en acción

Armando Montenegro
08 de febrero de 2026 - 05:06 a. m.

La mayoría de los miembros de la Junta del Banco de la República, de forma responsable y oportuna, elevó la semana pasada su tasa de intervención en 100 puntos básicos con el objetivo de evitar un amenazante desborde inflacionario. Una medida de esta naturaleza, que ya se estudiaba a finales del año anterior —cuando la inflación se había estabilizado en más del 5 % anual—, se hizo indispensable y urgente después del incremento del salario mínimo en un 23 %, una cifra superior a la que pedían los sindicatos, una decisión sin justificación técnica, claramente populista, con propósitos electorales.

El desproporcionado aumento del...

