En alerta los enfermos crónicos y de alto costo

En la actualidad, alrededor de ocho millones de enfermos crónicos y de alto costo son atendidos por las EPS. Se trata de personas con VIH, hepatitis C, cáncer, diabetes, hemofilia, artritis y enfermedades mentales y huérfanas, entre muchas otras, hoy a cargo de los regímenes contributivo y subsidiado. De hecho, uno de los mayores aciertos del sistema de salud colombiano, reconocido internacionalmente, es la cobertura y el plan de beneficios de estos pacientes.

Infortunadamente la salud y la vida de estos pacientes está en riesgo.

Desde hace meses, estas personas sufren las consecuencias de la creciente falta de fondos de las EPS, entidades sometidas a un racionamiento financiero, un hecho que, a pesar de muchos esfuerzos, les impide mantener sus niveles de atención a sus pacientes. Y, por supuesto, el cuidado a estos enfermos empeoraría aún más si se aprueba la reforma a la salud que propone el Gobierno, una iniciativa que tiene enormes vacíos en esta materia, algo en lo que coinciden los expertos que han analizado este proyecto.

Antes de concentrarse en discusiones ideológicas, el Congreso debería estudiar detenidamente este asunto y escuchar con atención a los pacientes crónicos y sus familias. Es fundamental que los legisladores entiendan lo que estas personas piensan sobre un sistema que, aunque con algunas fallas remediables, los atiende en forma adecuada. Deberían ser conscientes de los peligros que implicaría desmontar las entidades, construidas a lo largo de décadas, que les prestan un buen servicio.

Deberían, por ejemplo, escuchar a Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, quien reporta que, como consecuencia de la apresurada intervención de Savia en Antioquia, los enfermos crónicos están enfrentando crecientes dificultades para recibir sus medicamentos, lo que los ha llevado a poner decenas de tutelas. Silva añade que este no es un hecho aislado, puesto que, a causa del atraso en el pago de deudas del Gobierno con las EPS (por servicios no incluidos en la UPC), no se pueden atender en forma adecuada otros casos de enfermedades crónicas y de alto costo. Podrían oír, además, a la hermana betlemita María Inés Delgado, una lideresa con trasplante hepático que recibe atención permanente, quien hace eco de las quejas de miles de pacientes a causa de los problemas que sufren por la desfinanciación de las EPS.

Antes de avanzar en la discusión de la reforma, el Congreso debería tomar medidas inmediatas para resolver la grave situación de los enfermos crónicos, quienes sufren por las dificultades de las EPS que se solucionarían con el pago de las deudas atrasadas.

Solo cuando se le dé oportuna atención a este problema, debería continuar la discusión de la suerte de las instituciones y mecanismos necesarios para la atención adecuada de los enfermos crónicos y de alto costo en el largo plazo, un tema hasta ahora prácticamente ausente de las propuestas del Gobierno.

Cualquier solución que se tome debe tener en cuenta que, con el acelerado envejecimiento previsto de la población colombiana en las próximas décadas, el número de pacientes y la severidad de las enfermedades crónicas en Colombia aumentarán en forma progresiva. Este debe ser un tema central de la reforma.

El Congreso no debería aprobar una reforma que puede poner en riesgo el bienestar y la vida de millones de personas.