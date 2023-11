Fallas de la democracia de Estados Unidos

El líder de las encuestas para la próxima elección presidencial en Estados Unidos es Donald Trump, un personaje que en 2016 fue elegido por una minoría de votantes, que, más adelante, desconoció el resultado de la elección que perdió frente a Biden, y que impulsó una insurrección que ocasionó varios muertos y ahora enfrenta varios procesos penales y civiles, por violación, fraude en la contabilidad y rebelión, entre otros delitos.

La elección minoritaria de Trump no fue algo excepcional. En los últimos treinta años, los republicanos llegaron tres veces a la presidencia, a pesar de que en dos ocasiones perdieron en el voto popular.

Por otra parte, la Corte Suprema de ese país hoy está controlada por un grupo de extrema derecha que adelanta agresivamente una serie de reformas contrarias a la opinión de las mayorías de Estados Unidos, como es el caso de la prohibición del aborto y la defensa de las limitaciones al derecho al voto. Tres de los jueces de ese organismo fueron nominados por Trump (elegido, como dijimos, por una minoría de votantes), y confirmados por el Senado, un organismo en el que los estados con menor población están sobrerrepresentados y donde se requieren súper mayorías para ciertas decisiones.

Levitsky y Zibblat, los autores de How Democracies Die, analizan en su último libro los graves problemas de la democracia de Estados Unidos, derivados de que el poder en ese país no siempre surge de la mayoría de los votos y donde, por el contrario, ciertas minorías pueden, en algunas ocasiones, imponer su voluntad, un fenómeno que denominan “tiranía de las minorías” (un término que contrastan con el peligro de que las mayorías impongan sobre las minorías sus creencias y decisiones en materia, por ejemplo, de la libertad de cultos, prensa y otros derechos civiles que no pueden depender de los resultados de las elecciones).

La tiranía de las minorías en Estados Unidos, según estos autores, se deriva de graves defectos de la Constitución de ese país, un documento equivocadamente considerado perfecto e intocable por grandes grupos de norteamericanos, en materias como: (i) la elección del presidente por medio de un Colegio Electoral, donde están sobrerrepresentados estados con escasa población; (ii) la composición del Senado donde cada estado, no importa su número de habitantes, elige dos senadores; (iii) una constitución que, de forma inusual en una democracia, no consagra el derecho a votar, una falla que ha facilitado la adopción de políticas dirigidas a suprimir los votos de los negros y latinos (una práctica común en la actualidad y que gravitará seriamente sobre el resultado de las elecciones del próximo año).

Levitsky y Zibblat terminan su nuevo libro proponiendo una agenda de ambiciosas reformas a la Constitución y las leyes enfocada a asegurar que en la democracia de Estados Unidos el poder surja de las mayorías y que, cuando ellas ganen las elecciones, el Ejecutivo pueda gobernar. Estos autores reconocen que el camino para hacerlas realidad será largo y lleno de obstáculos, semejante al que en el pasado tuvieron que recorrer las mujeres y los negros para conseguir sus derechos. De todas formas, esta es una ruta que bien vale la pena transitar y que tendrá repercusiones en todo el mundo.

* Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (2023) Tyranny of the Minority. New York, Crown.