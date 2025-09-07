Ilegitimidad tributaria

“La reforma tributaria que el ministro de Hacienda acaba de presentar al Congreso no es legítima”: Armando Montenegro. Foto: Mauricio Alvarado

Cuando se generaliza la convicción de que la plata de los impuestos se roba o se despilfarra, las consecuencias son nefastas: salen los capitales al exterior, muchos colombianos se convierten en residentes fiscales en países menos rapaces y pululan los esfuerzos y maromas para pasarse a la informalidad, y también para eludir o incluso evadir las obligaciones tributarias consideradas ilegítimas. Esto explica los débiles recaudos inducidos por las reformas tributarias recientes.

La legitimidad se define como la aceptación del poder de una autoridad por parte de quienes están sometidos a ella. Para que ese poder sea legítimo, no es...