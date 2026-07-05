La corrupción hiere y mata

“La desgarradora emergencia por los terremotos ha puesto en evidencia la enorme corrupción del desgobierno chavista”: Armando Montenegro. Foto: EFE - Raul Martínez

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La desgarradora emergencia causada por los terremotos de la semana pasada ha puesto en evidencia la enorme corrupción y la magnitud del desgobierno chavista que aflige a ese país desde hace más de 26 años. Por su causa, cientos de personas han muerto y muchas más están heridas.

Buena parte de los edificios desplomados, como castillos de naipes, fueron construidos por los gobiernos de Chávez y Maduro. Hicieron parte de la llamada Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) que, contra toda evidencia, proclama que construyó más de 5 millones de viviendas de interés social, las cuales, en su momento, se anunciaban como “viviendas antisísmicas y dignas del pueblo”. Ni lo uno ni lo otro.

Es terrible el balance de lo sucedido con esas trampas mortales. Por la ausencia de acero en sus columnas, malos materiales, ubicación en suelos inestables y, ante todo, el irrespeto por las normas antisísmicas más elementales, las torres chavistas se vinieron abajo y mataron y lesionaron a muchas personas. Los ejemplos son innumerables. De las 193 edificaciones del renombrado conjunto denominado Hugo Chávez en La Guaira, solo tres permanecen en pie; en el conjunto Los Cocos, varias torres colapsaron y las demás están seriamente afectadas; de cinco torres en Caraballeda, dos se fueron al piso.

La corrupción es una de las principales causas de la magnitud del desastre. El gobierno chavista contrató alegre y opacamente la construcción de miles de viviendas con empresas, intermediarios y países cercanos al régimen, entre ellos Irán, China, Rusia y Bielorrusia. Varios de los edificios caídos o seriamente dañados fueron construidos por medio de esos convenios. Entre los más averiados se destacan, por ejemplo, los que levantó en Fuerte Tiuna el gobierno de Bielorrusia.

Otro gran esquema de corrupción chavista, a nombre de los pobres venezolanos, fue el programa denominado CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) que permitió que grandes contratistas —entre ellos Alex Saab, un personaje involucrado también en los negocios de vivienda, y varios familiares de Nicolás Maduro— importaran y distribuyeran alimentos sobrevalorados y de mala calidad por medio de una red de empresas fantasma que dirigían sus ganancias a numerosos países. De esta forma se lavaron cientos de millones de dólares en todo el mundo que permitieron el enriquecimiento de los intermediarios. Mientras los gobernantes y sus amigos robaban y se enriquecían, millones de pobres, con hambre y sin vivienda, no tuvieron más remedio que emigrar.

En Colombia, también un país con riesgo sísmico elevado, tenemos evidencia de este tipo de problemas. A causa del terremoto de Popayán de 1983 colapsaron los Bloques de Pubenza, mal construidos por el ICT, el instituto estatal encargado de la vivienda social; y en Armenia, por esta razón, varios edificios se vinieron abajo en el sismo de 1999, entre ellos, el denominado El Prado.

Y algunos de los grandes escándalos de los años recientes se originaron en la entidad encargada de atender el riesgo de los desastres naturales, la UNGRD, adscrita a la Presidencia de la República. Con la excusa de atender ágilmente las emergencias, los contratos de esta entidad se realizan en forma abreviada, ajena a las normas generales, lo cual, en manos rapaces, ha conducido a la rapiña, el saqueo y el asalto a los dineros públicos.