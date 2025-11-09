La intervención de Trump en América Latina

“Es evidente que cuando Trump ataca y sanciona arbitrariamente un país, se atiza un sentimiento nacionalista”: Armando Montenegro. Foto: Agencia AFP

La activa intervención de Trump en América Latina, como era previsible, está teniendo notables efectos en la vida política de la región. Sin embargo, no siempre, distinto a lo esperado, esta reacción es contraria al magnate norteamericano.

Es evidente que cuando Trump ataca y sanciona arbitrariamente un país, se atiza un sentimiento nacionalista, de defensa de la soberanía nacional, que estimula a que grupos políticos, muchos de izquierda, se manifiesten en contra del abuso imperial. Esto aconteció en Brasil con motivo de la gravosa imposición de aranceles del 50 % a bienes brasileños, como consecuencia de la condena a Bolsonaro. A partir de ese momento, aumentó la popularidad de Lula, quien, en defensa de su país, protestó vehemente por la medida, hasta el punto de que el mandatario ha decidido buscar una nueva reelección con posibilidades de triunfo (lo mismo había ocurrido en Canadá, donde las sanciones de Trump impulsaron el triunfo del partido laborista del primer ministro Mark Carney).

Algo semejante ocurrió en Colombia por la inclusión de Petro y su familia en la Lista Clinton. Buena parte de la nutrida votación del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre seguramente fue estimulada por la dolida reacción de grupos de izquierda a la decisión del gobierno norteamericano en contra de su líder. El mismo Petro, con cierta amargura, agradeció a Trump por inducir la movilización de su partido.

Pero, además de incentivar el nacionalismo, algunas de las agresiones de Trump también tienden a dividir a grupos de centro y de derecha que no pueden apoyar medidas contrarias a los intereses de sus propios países, tal como se observó con claridad en Brasil y Canadá. Para evitar esta reacción en Colombia, las sanciones de Estados Unidos se concentraron en la persona de Petro y evitaron el alza de aranceles y otras medidas que hubieran dañado y causado perjuicios a nuestra economía.

En forma simétrica, cuando Trump toma acciones que, de alguna forma, favorecen a un país, la izquierda no puede rechazarlas. Por ello, el apoyo financiero de Estados Unidos al programa de Milei, que explica buena parte de su triunfo en las elecciones del 26 de octubre, no fue combatido por ciertos sectores del peronismo. Y, así mismo, muchos votantes, críticos u opositores del mandatario porteño lo apoyaron en las urnas porque temían que, sin los recursos norteamericanos, la crisis se profundizaría de manera inatajable.

Algo semejante sucede en la política colombiana con la eventual defenestración de Maduro y su régimen, como consecuencia de la intervención norteamericana. La salida del tirano, que apoya a grupos de narcotraficantes y bandas armadas que controlan la frontera con Colombia, es altamente conveniente para los intereses de largo plazo de nuestro país. Por esta razón, sectores democráticos de centro y centro izquierda, conscientes de los daños del chavismo para nuestro país, no se opondrán a la caída del régimen criminal de Venezuela. Solo Petro, sus seguidores y las camarillas ligadas a las antiguas guerrillas y al narcotráfico, arropadas en la bandera del antiimperialismo, protestarán airadas por el fin del horrible régimen que estableció Hugo Chávez.

Trump seguirá siendo un factor divisivo de la política de nuestros países en los próximos años. Gravitará en las elecciones colombianas de 2026.