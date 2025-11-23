Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La mano del gobierno

Armando Montenegro
Armando Montenegro
23 de noviembre de 2025 - 05:06 a. m.

En un examen de las principales cifras aparece inmediatamente, para bien y para mal, el impacto de la activa mano del Gobierno Nacional en numerosas decisiones y aspectos clave de la economía colombiana.

El satisfactorio dato de crecimiento del PIB del tercer semestre, del 3,6 % frente al mismo período de 2024, fue impulsado en buena medida por el extraordinario aumento del consumo público, con un impresionante 14,2 % anual, una actividad que se reflejó directamente en la dinámica expansión del 8,0 % anual de las actividades de la administración pública y defensa.

En términos financieros, este comportamiento del gasto del Gobierno...

Armando Montenegro

Por Armando Montenegro

Conoce más

Temas recomendados:

Economía

Gobierno Petro

Finanzas públicas

Desempleo en Colombia

Inflación

Banco de la República

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.