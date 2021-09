¿Qué vamos a producir?

Desde hace tiempo se viene debatiendo sobre la composición de la canasta de producción de la economía colombiana en las próximas décadas dentro de las restricciones impuestas por el cambio climático y la necesaria transición energética. Al respecto, poco aportó el senador Petro con su desatinada propuesta de desmontar aceleradamente la economía petrolera.

Ante el pronto marchitamiento de la minería del carbón y, en el largo plazo, la declinación gradual de la economía petrolera, si no se genera un despegue efectivo de nuevos sectores productivos, no existirán fuentes de crecimiento, empleo y divisas para el país. Lo peor es que, al lado de las actividades formales restringidas y limitadas, florecen la minería ilegal y la siembra de coca, con notables impactos sobre el medioambiente y la sociedad en general.

En cambio, importantes sectores formales enfrentan serios obstáculos. Por ejemplo, el desarrollo de la agricultura comercial, que podría ser una fuente importante de empleo y exportaciones, está detenido por la inseguridad jurídica y varias normas legales. Diversas formas de minería moderna, de metales asociados con la transición energética, encuentran también numerosos impedimentos. Varias carreteras y líneas de transmisión claves están paradas o demoradas por falta de permisos y licencias.

Si no se crean nuevas fuentes de crecimiento, el país sufrirá un prolongado estancamiento económico, al mismo tiempo que la sociedad le seguirá exigiendo gastos crecientes al Estado, una combinación segura para el malestar y el desorden social.

Los economistas convencionales han sostenido que el crecimiento sectorial debe seguir la misma secuencia que tuvo en los países desarrollados, donde después de la concentración de la producción en la agricultura se expandió la industria manufacturera (bajó el porcentaje de la agricultura en el PIB) y al final crecieron los servicios y cayó la participación de la agricultura y la industria.

Aunque no hay duda de que la industrialización es un proceso efectivo para aumentar la productividad y el crecimiento económico, este no es el único camino. En las últimas décadas, como lo ha señalado Philippe Aghion, se han observado fórmulas de crecimiento diferentes a las tradicionales. El crecimiento guiado por los servicios (no por la industria) se ha dado en India y Ghana (después de 2010), con la ventaja de que, con excepción del transporte, estos tienen mucho menor impacto sobre el medioambiente. Varios países desarrollados, desde hace tiempo y con mucho éxito, fundamentan sus economías en los recursos naturales, como es el caso de Australia y Nueva Zelanda.

Con el sustento de políticas adecuadas, varios sectores económicos podrían impulsar el crecimiento económico en Colombia en los próximos años. El aporte del sector agropecuario podría ser significativo si se resuelven los conocidos problemas que impiden su desarrollo; numerosos proyectos modernos de minería, realizados en forma responsable, podrían más que reemplazar los recursos perdidos por el marchitamiento del carbón y otros recursos; la misma industria manufacturera podría ser una fuente de crecimiento si, por fin, su expansión se basara en la innovación, la modernización y las exportaciones, lejos de la protección con la que se ha arropado la baja o decreciente productividad de numerosas empresas.