“El negacionismo no es un delito”

Iván Duque pasará a la historia como un presidente vanidoso y anodino que se rodeó de gente parecida. No importaba si desconocían los temas que debían tratar todos llegaban a aprender. En otros casos, los nombramientos parecían tener como propósito destruir la entidad designada, tal como ocurrió con Darío Acevedo y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Esto quedó claro el pasado lunes 11 de julio durante la audiencia pública realizada por la JEP. Esta no buscaba condenar o enjuiciar a nadie, sino proteger los derechos de las víctimas y se sumaba a las medidas cautelares ordenadas por la Jurisdicción para proteger el guion del Museo Nacional de Memoria.

El primero en intervenir fue Gonzalo Sánchez, quien desde 2007 lideró el Grupo de Memoria Histórica y en 2011 ocupó la Dirección del CNMH. Sánchez hizo énfasis en la memoria como un campo en disputa y, por tanto, no intentó defender la idea de un guion cerrado e inmodificable. Sin embargo, fue claro en que eso no justificaba las decisiones que sobre el guion tomó Darío Acevedo, entre las que se destacan establecer que en Colombia no existió conflicto armado, así como eliminar piezas de la exposición sobre la Unión Patriótica o los “falsos positivos”.

Luego intervino Darío Acevedo. Este defendió sus decisiones con vehemencia y dijo que modificó el guion porque no era claro y “parecía una inspiración de los museógrafos”. Sobre el mural de la Unión Patriótica dijo que mezclaban víctimas y victimarios y por eso ordenó retirarlo. Aunque se le veía incómodo, su habitual soberbia no desaparecía de sus palabras y menos de sus gestos, se sentía seguro en sus argumentos y citaba con frecuencia la Ley de Víctimas para defender sus decisiones. Sus respuestas eran desafiantes y mostraban su trato despectivo hacia determinadas víctimas. Al desconocer la existencia del conflicto armado y reducir todo a una amenaza terrorista, niega la existencia de políticas que hicieron posibles los crímenes de Estado, muchos de los cuales han sido reconocidos por los responsables en otros procesos de la JEP.

La audiencia cerró con la intervención de un grupo de víctimas y representantes de organizaciones sociales. Todas coincidieron en la necesidad de proteger el guion. Helena Urán, hija del magistrado Carlos Urán, asesinado durante la retoma del Palacio de Justicia, evidenció cómo la memoria puede ser reparadora o violenta. Su testimonio dejó claro que la dirección de Acevedo fue lo segundo, pues invisibilizó el dolor de grupos específicos y, además, las expuso a confrontaciones que las revictimizaron.

Darío Acevedo renunció hace pocos días a la dirección del CNMH. Pasará los últimos años de su vida convencido de que hizo un buen trabajo. Lo hará ensimismado en su vanidad, esa que le impide percatarse de sus errores, la misma que le llevó a afirmar, ante los magistrados de la JEP, que “el negacionismo no es un delito”.

Puntilla. En este momento alcaldes y gobernadores están pensando en cuál será su legado. En el caso de Cúcuta será haber mantenido en su cargo a Miguel Peñaranda, deberían poner su nombre en uno de los adoquines que contrató.