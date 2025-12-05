Condolencia por la conquista del fuego

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el día de las velitas nace el fuego para cada niño. De ahí que esta esta fecha no sea banal. En esa noche se reproduce la marcha de la humanidad en busca del elemento esquivo. Los pequeños van de puerta en puerta rogando por caramelos, igual que los primitivos cuando intentaban aprisionar esa luz dentro de la caverna.

El fuego estaba ahí, presente en múltiples catástrofes y en cotidianos hallazgos fugaces, pero nadie acertaba a perpetuarlo y someterlo a la voluntad del hombre. Esta volatilidad los sacaba de quicio, pues sin la llama temblorosa no se podían combatir el frío y el hambre.

Los habitantes de las cuevas algo habían conquistado. El interior rocoso les daba abrigo y protección contra las fieras, pero ellos eran testigos del temblor de esa candela luminosa y pretendían ejercer dominio sobre sus caprichos. ¿Cómo aprisionar la lengua roja y azul que les coqueteaba y le huía al mismo tiempo?

En 1981, el director de cine francés Jean-Jaques Annaud estrenó La guerra del fuego, una ficción sobre posibles sucesos de hace 80 mil años. Aquellos Cro-Magnon, peludos, barbados y de quijadas protuberantes, atisban a otra tribu que ya conocía el fuego, para apoderarse del apetecido botín.

No se sabía quiénes sufrieron más, si quienes vieron la cinta hace casi medio siglo, o aquellos buscadores del invento luminoso que para ellos marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. De todas maneras, esta película les abrió los ojos a los acomodados usuarios actuales del fuego, quienes salieron de la sala con un agradecimiento hacia esos padres que les legaron semejante progreso.

De entre los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza, tierra, aire, fuego y agua, postulados por el filósofo presocrático Empédocles como constitutivos de todas las cosas, no hay duda de que el fuego es el más arisco. Los otros tres han estado y están siempre presentes y al alcance de los hombres. De ahí que la conquista del fuego mediante una guerra haya sido presentada como una guerra.

Este es el verdadero trasfondo del día de las velitas, cuyo sentido resultó convertido en el Halloween o víspera de Todos los Santos. Esta colisión de nombres y significados parece un salto mortal de vuelta completa en el aire para volver a caer de pie. Los niños salen disfrazados a pedir caramelos, ignorando que detrás de sus gestos hay toda una historia de hazañas humanas.

Hoy el fuego está encerrado en un simple encendedor de cigarrillos. Un clic basta para hacer aparecer ese fuego que tanto les costó a los antepasados. El olvido de sus raíces históricas y míticas es un empobrecimiento del significado de su gesta. Así sucede con muchos, muchísimos avances de los siglos y milenios que nos preceden.

Esto se puede calificar como la pérdida de la memoria histórica concerniente a los pasos fundacionales de la civilización. Es inútil, así, quejarse por el vaciamiento de los puntales que nos sostienen como seres herederos del formidable trascurrir de la vida inteligente.