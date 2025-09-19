La inteligencia artificial no seduce: Byung-Chul Han

Resume e infórmame rápido

Devolverles a las cosas su realidad y su potencia. Marcar la diferencia entre los objetos y el discurso sobre ellos. Hacer conciencia sobre el lugar de la verdadera solidez. Hacer un llamamiento sobre la importancia de movernos entre lo genuinamente vivo y destacar esta cualidad por encima de las distracciones que intentan llevarnos a una postura vana.

Estos son los propósitos del filósofo de Corea del sur Byung-Chul Han, en su libro “No-cosas. Quiebras del mundo de hoy”, Taurus, Penguin, 2021, 139 págs. Han hace una crítica a varios artilugios de la modernidad, entre los cuales aparece la inteligencia artificial como uno de los inventos que más ha llamado la atención de los medios masivos y de los trabajadores intelectuales.

Con su acostumbrado estilo de frases cortas, cortísimas, y profusión de citas de filósofos y poetas contemporáneos occidentales como Derrida, Deleuze, Guattari, Benjamin, Barthes, Ponge, Heidegger, Saint-Exupéry, Hölderlin, Nietzsche, Arendt, etc, Han quien enseña filosofía en Berlín, muestra por qué descuella entre los autores más leídos del mundo.

“Nos acostumbramos a percibir la realidad como fuente de estímulos y sorpresas. Como cazadores de información, nos volvemos ciegos para las cosas silenciosas, discretas, incluidas las habituales, las menudas o las comunes, que no nos estimulan, pero nos anclan en el ser”: desde el prólogo, Han establece la diferencia radical entre la información y las cosas vinculadas al ser.

“La información nos hace torpes y precipitados” pues no nos da un saber ni un conocimiento ni nos brinda un encuentro con el otro, es decir con una comunidad. Esa información “crea una forma de vida sin permanencia y duración”. En contraste, la inteligencia es “una forma superior del espíritu”.

A partir de una crítica al teléfono celular, concluye que vivimos en sociedades hipercomunicadas, pero este tipo de comunicación no es satisfactoria pues lleva a la desaparición del otro y hace que nos sintamos solos. “Solo hace más honda la soledad, porque falta la presencia del otro”.

Entonces llega a la crítica de la inteligencia artificial sobre la cual afirma que “nunca alcanza el nivel conceptual del saber. No comprende los resultados de sus cálculos... no forma conceptos y no avanza de una conclusión a otra, aprende del pasado... es ciega para los acontecimientos. Pero el pensamiento tiene un carácter de acontecimiento. Pone algo distinto por completo en el mundo... La inteligencia artificial solo elige entre opciones dadas de antemano... No sale de lo antes dado hacia lo intransitado”.

Y concluye: “la inteligencia de las máquinas no alcanza esa profundidad del oscuro pozo de un enigma. El pensamiento humano es más que cálculo y resolución de problemas. Despeja e ilumina el mundo. Hace surgir un mundo completamente diferente. El pensamiento se nutre del eros. En Platón, el logos y el eros entran en íntima relación... Eros está ausente en el cálculo. Los datos y la información no seducen”.

arturoguerreror@gmail.com