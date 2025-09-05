Los colores milagrosos de las Emberá

Mujeres emberá katío tejiendo sus propios vestidos en el Parque Nacional. Foto: Jaime Amador

Las indígenas Emberá son una marca de calidad artística sobre los andenes yertos de Bogotá. Se sientan sobre el cemento duro, con uno o dos hijos que parecen nunca crecer. Extienden una manta sobre la que exhiben su obra maestra plena de colores armónicos. No proclaman su producto para que los transeúntes lo compren, sino que confían en él para que se venda solo.

Son maestras en la combinación de rojos, azules, amarillos, etc. Su trabajo es de minucia. Distribuyen las chaquiras diminutas en círculos, espirales o demás caprichos y así generan pequeños ornamentos que son una alegría extraña sobre las aceras carrasposas de los...