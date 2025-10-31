Logo El Espectador
Muñecos que abofetean en las calles

Arturo Guerrero
31 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.

Las calles de la ciudad son termómetro de la cultura y estética públicas. Los días van sumando elementos que llaman la atención de los transeúntes, pero pocas veces se conocen reacciones individuales o colectivas a la índole fina u ordinaria de este mobiliario cotidiano. Y de esta manera se construye el sabor espiritual de la ciudadanía.

Nadie, por ejemplo, es capaz de recordar la fecha en que los andenes se comenzaron a llenar de unos espantosos muñecos plásticos inflables que pretenden “invitar” a los caminantes para que ingresen a los almacenes y otros negocios. La principal característica de semejante publicidad es un brazo...

