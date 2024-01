¿Por qué ganaron las mujeres?

Es destacado el avance que ha logrado el feminismo en su proceso arrasador de apenas medio siglo. El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, prendió motores del movimiento en mitad del XX, pero se puede considerar el mayo del 68 como el comienzo de esta rebelión de las mujeres.

Si se mira lo que les costó posicionarse a otras revoluciones históricas, esta no se compara con ninguna. La rebelión de los esclavos tomó dos siglos y aún hoy no se proclama su triunfo completo. La Revolución Francesa fue flor de un día, a pesar de las repercusiones globales que dejó. La Bolchevique no superó los 70 años.

Casi todas estas tuvieron un comienzo y evolución cruenta. Fueron alzamientos armados y varios de ellos naufragaron en sangre. Prometieron un hombre nuevo con igualdad y libertades no antes vistas, hasta cuando sus sobrevivientes advirtieron que de eso no dieron tanto. Y el mundo siguió su curso, sujeto a la maldad y al rencor humanos.

En contraste, las mujeres no tomaron fusiles ni elevaron guillotinas ni requirieron de guerras civiles para coronar su objetivo. Y sus conquistas hoy son palpables. La más asombrosa de ellas es que las niñas recién nacidas vienen con los genes modificados y cuando crecen son mujeres como de otro planeta.

Hoy sería preciso intervenir mucho del arte antiguo. Los grandes autores de la literatura suelen ser criticados por machistas y se pide incluso que sus obras sean sometidas a una depuración histórica para borrar de ellas la ofensa masculina. Los compositores de música popular suenan en sus letras a seres momificados, a pesar de haber puesto a bailar a varias generaciones.

Los piropos se frenan en la garganta de los conquistadores callejeros, por físico miedo a la reacción de ellas. Ni hablar de las relaciones laborales entre jefes y subalternas, porque lo que toda la vida se consideraba normal, hoy es motivo de denuncias que malogran una carrera profesional.

Las mujeres no tienen escuadrones, como aquellas por las que altivo preguntaba Stalin en la Segunda Guerra Mundial: “¿Cuántas divisiones tiene el papa?”. Pero las damas forman un solo cuerpo frente a las agresiones de los hombres que creen vivir todavía en el antiguo régimen.

Basta con que una de ellas pronuncie su queja en público para que las demás ofendidas la respalden con denuncias similares a las de quien tiró la primera piedra. Esos son sus escuadrones, sus solidaridades ante ofensas que muchas han padecido tragando saliva.

Como toda empresa humana, las feministas tienen sus desviaciones y exageraciones. Algunas de estas les han valido la acusación de ´feminazis´. No obstante, el instrumento de sus luchas no es la fuerza física ni el ataque armado. Recurren siempre al sistema judicial y a la agitación de sus querellas ante la opinión pública.

Su victoria está sembrada en la conciencia de sus congéneres y en el reconocimiento de la sociedad. Así han logrado estremecer. Lo que ningún genetista ha descubierto es el gen gracias al cual las bebés vienen con el puño en alto.

