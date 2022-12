“Viví que me iba a morir”: dr. Saúl Franco

Hay quienes diferencian entre la muerte y la `morida´. La muerte es sencillamente la detención del corazón y a este instante tajante no muchos le tienen miedo. En cambio, el neologismo `morida´ asusta, alude al hecho consciente de estarse yendo y al misterio encerrado en el mito del túnel final.

De la muerte parece que nadie ha regresado, pues el velo que oculta el más allá no ha sido corrido. En cambio, de la `morida´… hay casos. De este fenómeno supremo se han divulgado experiencias sobre un eventual retorno para narrar visiones y sensaciones. Uno de los más recientes, si no el más, es el del doctor antioqueño Saúl Franco, salubrista y médico social, líder latinoamericano en estas materias, además de integrante de la Comisión de la Verdad en Colombia.

A sus 76 años y medio, a mediados de noviembre de 2020 y durante dos meses, este profesional y docente universitario se vio subido a un tobogán de experiencias límites debidas al contagio de coronavirus. Sobrevivió para contarlas y las plasmó en el libro “Mi vivencia con el Covid-19″, Ediciones Aurora, 2011.

Ante la fulguración de su testimonio, cualquier comentario resulta superfluo. Con ustedes el primer ataque frontal y arrasador del virus: “Tuve una sensación de descontrol total; de temperaturas cambiantes incontrolables, con la impresión de casi arder por dentro y exhalar humo; de perder el sentido del tiempo y no saber si lo que estaba viviendo duraba segundos, minutos o días; … de incapacidad de controlar el ritmo y el contenido de las ideas y las emociones; de inminencia de la muerte”.

Superado este primer embate en la clínica, al día siguiente atacó el segundo: “Sentí y acepté que me alejaba de esta orilla y empezaba a asomarme a la otra. Empecé a ver algo así como una avenida inmensa, con una especie de borde superior semicircular y muy alto, todo el espacio de color azul oscuro al comienzo, más claro adelante y desembocaba en una inmensidad clara y luminosa. Nada sólido. Nada líquido… todo como unidades de energía flotante, semejantes pero no iguales a partículas de gas o pequeñísimos copos de nieve multicolor”.

Al otro día llegó el tercer asedio, demoledor, último y peor que los anteriores, cuando ya el paciente había impartido instrucciones a su esposa e hijos sobre cremación y disposición de sus cenizas, lo mismo que sobre el cuidado de sus dos nietos. “Fui perdiendo el control de las ideas y emociones, frágil y confundido volvía a sentirme como una pluma en el ojo de un huracán. Viví que me iba a morir y, como ya había experimentado que había un aquí y un allá, lo acepté y me dije: “la vida sigue aquí y allá. Y me fui para allá”.

Saúl Franco sigue aquí, experimentando ahora lo que llama “la maravilla y la prioridad de la vida”. Su libro concluye con asombrosas consideraciones alrededor de su paso por aquella avenida inmensa –no túnel– que lo llevó a la seguridad de que “en el fondo mi principal conclusión ha sido que aquí lo único realmente trascendental es la vida”.

