El 12 de octubre

Augusto Trujillo Muñoz
17 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.
“Trump se refirió a Colón como un italiano que descubrió el nuevo mundo. ¡Por Dios!”: Augusto Trujillo Muñoz
Foto: Museo Metropolitano de Arte

Este es el punto de inflexión en la historia de América. Puede remontarse por siglos hasta su prehistoria, o proyectarse hacia un futuro que ya supera los 500 años. Como es natural, pone de presente un devenir de aciertos y de equivocaciones: la América inglesa destruyó culturas milenarias y no construyó nada: se limitó a trasladar de geografía la cultura de un imperio belicista. La otra –indiana e ibérica– sembró un mestizaje del cual brotaron pueblos nuevos y nuevas culturas. No han logrado encontrarse consigo mismas, pero su historia se parte en dos el 12 de octubre: de Colón hacia atrás o hacia adelante.

América Ibérica recibió...

Augusto Trujillo Muñoz

