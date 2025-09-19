¿Quién certifica a Estados Unidos?

La guerra contra las drogas fue declarada por los gringos hace más de medio siglo y ese mismo tiempo hace que se viene perdiendo todos los días en todos los sitios del mundo. El narcotráfico es uno de los negocios globales más lucrativos, junto al de las armas, y no es casual que uno de los países con mayor consumo de drogas sea también el más beneficiado con el negocio de las armas.

Desde que radicaron la ofensiva en cabeza de los países productores, Colombia vive un calvario. La condenaron a revivir el mito griego de Sísifo, aquel rey que empujaba todos los días una roca hasta lo más alto de la montaña solo para que, antes de...