Adivinanzas

Me gustan. Recuerdo algunas. Blanco es, gallina lo pone, frito se come... ¿Cuál es el animal que es dos animales a la vez? Me encontré algo más interesante. Adivina, buen adivinador.

Carismáticos, llaman la atención y despiertan admiración. Necesitan protagonismo y estímulos constantes.

Peligrosos. Capaces de hacer que los demás hagan algo que ellos quieren empleando cualquier estrategia.

No les mueve ayudar a los demás ni que el mundo sea un mejor lugar. Si realizan “una buena obra” siempre hay un motivo oculto.

Mienten y manipulan sin ningún tipo de arrepentimiento. Sus relaciones personales no son de amor, sino basadas en el poder, el sexo o el egocentrismo.

Incapaces de introspección y de sentir empatía hacia los demás. No entienden que otras personas tengan sentimientos y se vean afectadas por sus actos.

Son incapaces de amar y aunque parecen preocuparse de otras personas, no suelen sentir emociones. Incapaces de mantener relaciones románticas sanas.

Tienen problemas para reprimir la ira, la impaciencia y cualquier clase de molestia.

Pueden llegar a ser crueles sin asentir ningún tipo de arrepentimiento.

Se saltan las normas éticas de la sociedad. Menosprecian las leyes y las convenciones. Incluso pueden llegar a cometer delitos mayores.

Logran que las personas se enfrenten entre sí para poder lograr sus objetivos.

Son capaces de hacer daño a los demás. Necesitan controlar a los otros y que estos se enteren de que están bajo su poder.

Se creen el centro del universo.

Mienten constantemente. Crean e inventan historias para tapar sus acciones.

Muy inteligentes. Casi siempre suelen salir airosos de situaciones complicadas.

Manipuladores profesionales que no dudan en mirarte de frente, fijamente, para conseguir que sus mentiras parezcan reales y conseguir sus objetivos.

Carecen de miedo y ansiedad. Afecto y emociones planas. Fríos y calculadores.

Mucha agilidad mental. Extrema facilidad de palabra. No conectan emocionalmente con nadie y todas sus relaciones están basadas en sus intereses propios.

Arrogantes y seguros de sí mismos. Insensibles e irrespetuosos hacia los demás. Los otros son solo peones en su tablero de ajedrez.

Locuaces. Estratégicos. Analíticos. Persuasivos. Control emocional en situaciones difíciles. Conductas arriesgadas con ausencia total de culpabilidad o remordimientos (pueden llegar a ser una bomba de tiempo).

Cuidadores de su imagen personal y tienen muchísimas habilidades sociales.

Morfológicamente sus ojos carecen de vida, parecen vacíos. Muy rara vez consiguen soltar una carcajada espontánea.

Esta adivinanza no me la inventé. Es el fruto de estudios serios. Análisis de desórdenes de personalidad desarrollados en la infancia por negligencia o por sucesos traumáticos o genéticos. Difíciles de cambiar, porque es muy complicado que pidan ayuda psicológica.

¿Piensan en alguien? ¿Tienen algún conocido en la cabeza? ¿Les suena? Por favor, espero respuestas. Muero de curiosidad.

Posdata. A propósito: linda la ambientación: mesa entarimada, mantel de florecitas, campo abierto, caballos relinchones, perros mandados a no chistar, hijito protector. ¡Qué ternura!