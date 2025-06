El acuario

Resume e infórmame rápido

Desde que vi la serie Océanos, no vuelvo a poner ni mi juanete en la orilla del mar. Peces traicioneros, peces chupasangre, peces con descargas eléctricas, peces diminutos y seductores que no dudan en acorralar al otro, peces vengativos, peces que persiguen sin piedad al rival, peces con ojos de sapo, peces globo que se inflan y sacan miles de púas para herir y envenenar. Arrecifes de colores preciosos que invitan a turistas desprevenidos a bucear, ponerse sus caretas para disfrutar y se arriesgan a salir envenenados. Otros peces se alimentan de excrementos y los restaurantes gourmet los sirven como algo exquisito. Hembras que se chupan al macho hasta volverlo un miserable pellejo. Peces huérfanos, camaleónicos.

En fin, este panorama, esta tremenda realidad que sucede debajo del agua salada y de las olas espumosas que invitan a poetas y cantautores a alabarlas, está habitado por unas máquinas implacables de cerebros reptilianos que, a la hora de la verdad, no tienen piedad.

Lo curioso es que no son ni los más grandes, ni los más fuertes, ni los más inteligentes, como las ballenas, los delfines, las tortugas o los tiburones. Son los camuflados. Saltó mi mente a la política colombiana, la de siempre y la actual. No pretendo ofender, solo compartir. Me voy a referir a la actual, porque si empiezo desde la colonia me saldría una columna más grande que la Biblia, impublicable por lo extensa.

El mandatario, igualito al pez globo, sobre todo después de sus arreglos plásticos. Redondito, pequeñito, casi invisible, que se infla y se transforma en una bola de espinas venenosas contra cualquiera que lo contradiga. No desperdicia epítetos, insultos, injurias, calumnias, señalamientos con sus deditos regordetes y su eterno lápiz amarillo. Tercer invertebrado más venenoso.

Benedetti, el pez piedra. Ojos saltones, mandíbula rígida, frente aplanada, aspecto feroz. No duda en atacar con o sin razón, y si está en celo, sálvese quien pueda. Machista, somete a la hembra de turno. No bebe, pero no existe algo más peligroso que un “borracho seco”. Experiencia propia. Solo queda el reptiliano al mando.

El pez astrónomo, como el ministro de Salud. Descargas eléctricas que hieren sin piedad a los más débiles, sin posibilidades de curarse, a la deriva, hasta la muerte piadosa.

Los peces peacock, dorados, llenos de luz, que atraen para envenenar. Generalmente las hembras (adivínenlo bien, adivinadores).

Los que se camuflan y son camaleónicos: Barreras y otros de su estirpe. Generalmente congresistas, siempre agarrados a la mejor opción, cambian de colores, se mimetizan. Ya sabemos.

Las mojarras y el óscar, traidores. Empujan a otros de su especie para que sean las víctimas si hay ataque, aunque aparentemente viven en cardúmenes de amistad. ¿Les suena Centro Democrático? Pululan los ejemplos. O el ballesta, el más cizañudo, que no deja de perseguir a su contrario hasta que no lo acorrala y lo muerde. No lo mata.

Los chupasangre. Miles de miles en este país. Aduladores, áulicos, hipócritas, puesteros, clientelistas, carne de cañón, corruptos de alma, amorales. Disfrazados de dirigentes, poderosos porque son los carroñeros. Son como ventosas, casi invertebrados, porque tratan de pasar desapercibidos.

Me santiguo. Quiero borrar las imágenes de este acuario podrido. Busco y busco una piscina para flotar. El único peligro es el cloro, o meterme en un libro como La alegría de leer, Amo a mi mamá, Paco le toca la cola a la vaca y descansar.