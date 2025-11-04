“Ninguna discoteca debería premiar al que consuma tal cantidad de licores diferentes; es invitarlo a la muerte”: Aura Lucía Mera. Foto: Archivo Particular

La muerte de una joven vinculada al exceso de alcohol en una discoteca de Cali hace unos días nos deja una dolorosa lección. El alcohol mata. Punto. Es la droga más peligrosa, muchísimo más que la cocaína o la marihuana. Es la única droga socialmente aceptada, hasta tal punto de que quien no bebe en las fiestas es visto como un “huevón”, aburridor y raro.

El alcohol es sinuoso, malévolo. Su curva de tolerancia es larga; por eso mismo es tan difícil aceptar que se es alcohólico. Al comienzo produce euforia: los jóvenes, adolescentes tímidos e inseguros en sus primeras fiestas, se toman “un traguito” y se atreven a bailar, a...