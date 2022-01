El año del cambio

Expectativas. Ilusiones. Promesas. Peticiones. Llega la revista Cambio. Llegará un nuevo gobierno. Llegarán nuevos ministros. Llegarán nuevas protestas. Llegarán nuevos virus. Llegarán nuevas vacunas. Llegarán nuevas amenazas nucleares.

Tengo ilusión de la revista Cambio. Periodistas independientes que respetarán otras ideas sin caer en la manida polarización entre buenos y malos. Un esfuerzo titánico en momentos en que el periodismo está amenazado y los medios de comunicación luchan por sobrevivir. Tengo ilusión, repito, porque creo que será objetiva y no sesgada para ningún lado. Los directores, me imagino, escogerán con lupa a sus nuevos colaboradores de planta.

Tengo ilusión por el cambio de gobierno. Duque en su cuatrienio ha tenido más desaciertos que aciertos, aunque le reconozco que últimamente ha cambiado el caminado. Su inexperiencia, su soberbia, su pésima selección de gabinete, con muy pocas excepciones, arrasó con muchos logros, y de todos es sabido que es más fácil destruir que reconstruir. La confianza se ha perdido. Hay que recuperarla.

Tengo ilusión de que se elija un Congreso decente. No el que tenemos ahora, que es una vergüenza internacional. He decidido votar para el Senado por Humberto de la Calle. Todavía no me decido por Cámara, lo estoy pensando a fondo.

Tengo fe en que no caeremos en un populismo barato ni en la ultraderecha arrogante. Tengo fe en que votaremos a conciencia y sin que triunfe la abstención. Tengo fe en que la corrupción “volverá a sus justas proporciones” y no seguirá desbocada como está actualmente.

Sin embargo, sigo pensando que el cambio fundamental está en cada uno de nosotros. Si no lo hacemos, no cambiará nada. Los cambios no se piden, se trabajan desde adentro. Cada uno de nosotros, uno por uno, es el responsable de que las cosas cambien para mejor o peor. Cada uno de nosotros tiene que dar un primer paso en tolerancia, lenguaje, comprensión, respeto y compasión. Un primer paso para ayudar a la equidad, la igualdad de oportunidades, la paz y la reconciliación.

Colombia es una sola y su destino depende del que queramos cada uno de los colombianos. Si no estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort, independientemente del estrato o la situación económica, todo seguirá igual. Si no damos un primer paso para mirar al otro como un igual, con los mismos derechos y deberes, no lograremos nada. El maná del cielo fue una fábula.

Por lo menos yo jamás pido nada. Nunca he quemado ningún Año Viejo. Los guardo en una canastica en mi mesa de noche, cada muñequito-símbolo es una historia vivida, llena de enseñanzas, algunas dolorosas, otras placenteras, varias melancólicas y muchas llenas de alegría y carcajadas. Ellos me recuerdan a diario esos 365 días que he vivido. Muchos fueron en su momento un-día-a-la-vez.

Se dice que el pasado es un cheque cancelado. Es cierto en parte. Porque de ese pasado dependen el presente y el futuro que me labro día a día. Mejor dicho, no creo que existan pasado ni futuro. Desde que nací he estado en el presente y sigo en él hasta que me despida o me despidan del planeta azul y viaje a nuevas dimensiones o me convierta en ceiba, otra manera de vivir.

Agradezco, como escribió Juan Carlos Botero, todo lo que la vida me ha regalado desde que nací. Atardeceres, amaneceres, soles, lunas, lágrimas, risas, amores, frustraciones, equivocaciones, tristezas, pasiones, como me hizo caer en cuenta un terapista: “Le regalaron el día que nació el mundo entero, recuérdelo siempre”. Sobre todo, los intangibles, aquellos que son imposibles de comprar: la ternura, el amor, la memoria, la alegría, la compasión, el silencio… ese regalo es tal vez el más importante de todos. Y la gratitud. ¡Bienvenido, 2022!