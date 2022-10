Que si se legalizan las drogas; que si se acabarán los carteles; que si la marihuana es buena o no; que si la hoja de coca es la mata que mata o no; que si Nixon fue el que originó este despelote; que dónde están los carteles en EE. UU., Europa, Asia y África. Todo el mundo opina, algunos se escandalizan, otros apoyan y la cosa se queda en bla, bla, bla, simplemente porque se está agarrando el rábano por las hojas y lo que tiene que hacerse es agarrar al toro por los cuernos.

“El negocio que mueve más dinero en el mundo lo sostienen los adictos”. Y aquí le cedo la palabra, como adicta que soy y consumidora esclava del alcohol y la cocaína durante años, al doctor Miguel Bettin. Me apodero de algunos párrafos de un artículo suyo en la revista Cambio, ahora que está de nuevo el tema sobre el tapete.

“Si las drogas no produjeran adicción, el negocio no sería tan lucrativo. El principio de la cadena es el consumidor adicto. Anhelante. Necesitado de su dosis. Dispuesto a pagar lo que sea necesario para tenerla”.

“Ni siquiera habría negocio. Los productores y los narcotraficantes tendrían que invertir grandes cantidades de dinero en publicidad para mantenerse posicionados y conquistar nuevos clientes, como lo hace cualquier empresa de un producto que no es de primera necesidad”.

“La lucha contra las adicciones no ha fracasado sencillamente porque dicha lucha no se ha dado aún. Por el contrario, hay que empezar a librarla desde donde debió y tiene que hacerse: desde la ciencia y la prevención, para evitar el consumo en niños y jóvenes”.

Así es. Así de sencillo, de complejo, de trágico. Algunas drogas no son placenteras ni proporcionan tranquilidad, generan angustia, alucinaciones, terrores y una necesidad irracional de seguirlas consumiendo. El cerebro sigue dando órdenes de consumir más y más, así sepamos que nos estamos muriendo, se nos salga la sangre a chorros por las narices, nos ahogue la taquicardia, tengamos que mentir, robar, rogar, saltarnos todas las convenciones sociales y morales.

Me refiero al crack, la cocaína, el bazuco, la marihuana, el alcohol, cuando nos volvemos adictos y dependientes, ya sea por exceso de consumo o una enfermedad primaria y genética. Hay personas, y me incluyo, que la heredaron. Jamás vi consumir en mi casa, pero muchos tíos de ambos lados, paterno y materno, eran adictos y destruyeron sus vidas. Me gané, al nacer, la lotería.

No existirían el narcotráfico, la guerra a muerte por las rutas ni los asesinatos por llegar a capos si no existieran millones de hombres, mujeres y jóvenes en el mundo entero que necesitan esas sustancias para poder sobrevivir el día, no importa si el final de sus vidas es la muerte, la demencia o la cárcel.

Israel, por ejemplo, es el país que consume más marihuana del mundo. Estados Unidos necesita consumir cocaína, desde Wall Street hasta los rincones más apartados de su territorio. La marihuana ya no es problema porque en algunos estados es religión. El crack o bazuco mata y enloquece a la población más vulnerable. España, Francia, Italia, Rusia, cada país con seres necesitados de un producto que se produce en Colombia, Perú y Ecuador, y que procesado y alterado con gasolina, éter y otras sustancias llega a sus manos, después de dejar un reguero de sangre, corrupción y violencia a su paso.

La prevención, la educación y la rehabilitación son lo importante. No es la hoja de coca ni la mata de marihuana, es el consumo que se vuelve adictivo, y no habrá otra barrera para contener su distribución. Millones y millones de seres necesitan la droga. La sangre no se detendrá legalizándola.

La prevención es la única solución. Si se acaba la demanda, se acaba la producción y distribución. ¡De resto, todos son sofismas de distracción!