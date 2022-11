Fiel a sí mismo

Ayer lunes se cumplieron tres años de la partida de Alfredo Molano Bravo. Pocos días después de haber terminado la quimioterapia feroz, las radiaciones, las cirugías. Se sentía renacer y viajó a Honda con Gladys, su compañera de vida, a descansar para iniciar de nuevo su caminar en la Comisión de la Verdad. El gurú o sabio de la tribu, como cariñosamente lo llamaba el padre Francisco de Roux. Pero la muerte le tenía otros planes. Tuvieron que retornar a Bogotá de urgencia y su corazón, ese corazón entregado a los más olvidados y vulnerables, se detuvo para siempre.

La noticia me llegó como una descarga eléctrica. Sus últimos chats eran de ilusión y esperanza. El desierto ya permitía vislumbrar el oasis. La última vez nos vimos en Termales el Otoño, acompañado de Gladys y Antonia, esa nieta amada, compartiendo comentarios sobre los carteles taurinos de Manizales. En mayo fui a Bogotá. Él entraba a cirugía para una biopsia. Fui a visitarlo a San Ignacio pero el maldito trancón me atascó y cuando llegué a su habitación se lo acababan de llevar en la camilla. No sabía que jamás lo volvería a ver.