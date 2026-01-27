Cartagena se viste de letras

“El Hay Festival nos cambia el mundo por algunos días”: Aura Lucía Mera. Foto: Maria Fernanda Charris

Una vez más, el Hay Festival llega a Cartagena. Siempre acudo. Creo que solo he faltado una vez.

Algunos dirán que ya se convirtió en una rosca, que se repiten nombres, que existen vacas sagradas, que algunos son intocables. Otros escritores se resienten porque no han sido invitados. De todo hay en esta viña del Señor, y no hay peor enemigo que el de tu propio oficio. Eso lo viví en carne propia cuando fui directora de Colcultura: el segundo violín quiere darle una patada, ya sabemos dónde, al primer violín. La orquesta entera, cuando le toca tocar desde el foso en las óperas, hace lo imposible por no dar el tono a tiempo. En fin.

Con los escritores sucede igual. Los que no ocupan las primeras filas de las librerías se sienten ofendidos porque otros, a quienes consideran mediocres, ocupan esos puestos. Se miden por cuántos ejemplares más venden y muchas veces sucede que un best seller mediocre vende muchos más ejemplares que una novela rigurosa y bien escrita.

Admiro y respeto a todos los escritores. Amo los libros. Soy periodista y escribí mi lucha contra el alcohol y las drogas, que salió como un vómito, sin sintaxis ni planeación. Se fue escribiendo solo, en momentos en que no podía parar. A ratos quedaba en blanco y lo dejaba. Se escribió solo y se terminó solo. Era como si el intestino se hubiera rebelado y quisiera sacar toda la mierda que tenía guardada. Con razón estuvo seis años con Editorial Planeta y, cuando se terminó el contrato, lo he reeditado tres veces por mi cuenta, porque lo siguen demandando.

Vuelvo al tema inicial. Yo sería totalmente incapaz de escribir una novela: crear los personajes, seguirles la pista, sus características, la trama, el suspenso, el clímax, el final. No puedo inventarme nada. Mis columnas de opinión en este diario y en El País de Cali salen desde el ombligo y se escriben solas. A veces salen temas en los que no he pensado. Ellas se inventan. Unas me divierten, otras me asustan, pero salen.

El Hay Festival nos cambia el mundo por algunos días. El tema son los autores, los conversatorios, los autores favoritos y los que descubrimos.

A Valter Hugo Mãe, el gran genio portugués, lo atrapó un conversatorio insulso de literatura infantil, entre dos mujeres insulsas, autoras mediocres, de relleno. Fue por casualidad. Me dolían los juanetes y entré a lo que quedaba enfrente de donde estaba sentada. Me le abalancé cuando se terminó la charla y lo invité a Cali, al Oiga, Mire, Lea. Aceptó y fue la revelación.

Este año asisten Leila Guerriero, Javier Cercas, Juan Gabriel Vásquez, Santiago Posteguillo, Pilar Quintana, Carlos Chamorro, Mario Mendoza, Brigitte Baptiste y Leonardo Padura, con su último libro que empieza con un “la cagó”; absolutamente fuera de serie. Héctor Abad y su trágica experiencia en Ucrania, de la cual nadie sale ileso.

Días de libros. Respiro de aire limpio. El Corralito se viste de letras para oxigenarnos y darle de nuevo sentido a la vida.