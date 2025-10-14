Heridas que no cierran

“Armero es una herida que no cierra. Olvidada por todos y para todos. Jamás se condenó ni se juzgó a nadie”: Aura Lucía Mera.

“Cuatro décadas después, todavía es difícil saber qué es más desalentador: si el hecho de que la tragedia fue anunciada, o el pillaje de los vándalos y la desfachatez de los impostores; si la desidia del Estado, que dejó a muchas víctimas esperando, o la tristeza de los padres que claman por saber si sus hijos están vivos o muertos; si la presunta corrupción, o las inmensas dificultades para hacer memoria. Cuarenta años y cuarenta historias después —de miles por contar—, lo cierto es que Armero es un pueblo fantasma cuyo recuerdo late en los corazones de quienes siguen buscando respuestas”.

El libro de Mario Villalobos Osorio, uno...