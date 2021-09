Me acabo de inventar un decálogo para no ahogarme en el lodo de este país, cada semana, cada día y cada hora más viscoso y denso. Huir del peligro no es cobardía. He logrado durante ya más de 20 años parar de consumir alcohol y cualquier sustancia psicoactiva gracias a aceptar mi adicción e impotencia ante ellas. Pero a veces se me salta la tuerca y quiero escaparme de la realidad actual. No quiero que me hunda en ese espiral oscuro y deprimente, asquiento y sin brújula.

La solución no está en zamparme media botella de vodka mezclada con benzodiazepinas. Hace muchos años lo intenté y terminé en una ambulancia, luego en urgencias mientras me lavaban el estómago y, por último, unos días en la unidad mental del Hospital Universitario del Valle. Mi cuarto era amplio, pero la única ventana que tenía daba a la morgue, donde llegan ya los que no tienen regreso. Pocos metros me separaban, pero todavía estaba de este lado... el de la vida.

La solución la tengo en el decálogo que pienso seguir a rajatabla para cuidar mi higiene mental, que es la que más valoro. La que me ha regalado los 22 años más felices de mi caminar sobre este planeta. Gozar de mis hijos y nietos, abrazar árboles, amar los atardeceres dorados, sentir la caricia del viento, escuchar el silencio, reír a carcajadas, rodearme de libros, reunirme con las amigas, disfrutar cada minuto, darles rienda suelta a mis emociones alegres, tristes o nostálgicas. Valorar el momento presente como el único y sagrado, recordar sin atascarme en el pasado, hacer planes sin obsesionarme con el futuro.

Decálogo para mi higiene mental:

1. Jamás volver siquiera a hojear la revista Semana. Me sigue llegando cada domingo. El portero ya sabe que se la entrega con plástico y todo a mi vecina.

2. Jamás ver un noticiero colombiano. Amañados. Mentirosos. Falsos.

3. Seleccionar con lupa cuáles columnistas leo. Protegerme de aquellos que me retuercen el ombligo y me dan acidez estomacal.

4. Seleccionar con más lupas los chats que me atropellan con su mala leche, sus noticias fatalistas y sus críticas resentidas.

5. Vaciar a todos los que me incomoden.

6. Cubrirme con un impermeable imaginario de cabeza a pies, incluyendo pantuflas o zapatos, para que no me salpique más el tierrero podrido de este último año del ducado, que escupe y abofetea la dignidad de Colombia con las abudinen y los carrasquilla de turno. No puedo dejarme arrastrar por estas corrientes malsanas.

7. Apartarme del “opinómetro” desatado para criticar, insultar, degradar y calumniar a los posibles candidatos a ocupar el maloliente solio presidencial. Primero, el que lo ocupe tendrá que enviar toneladas de insecticidas y mata-rratas y fumigar todo lo existente, más peligroso que la quinta o sexta ola del coronavirus y sus variantes políticas. De antemano le doy mi pésame al ganador, si es que sobrevive la campaña desbocada.

Tres positivas:

8. Leer, leer, leer.

9. Rodearme de personas con sentido del humor.

10. Disfrutar cada instante.

Posdata. Como en una buena lidia: una larga cambiada, un natural y una verónica lenta. Y como dice la oración máxima: pedir serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para conocer la diferencia.