Impacto: ni un paso atrás

Tengo tres rostros grabados en mi mente. Francisco de Roux, Íngrid Betancourt y Rodrigo Londoño. De pie, tras el podio, micrófono y corazón en la mano.

Creo que este acto marca un antes y un después en nuestra historia. Ningún ser humano que tenga un mínimo de sensibilidad puede aceptar una gota más de sangre en Colombia, ni un secuestro, ni una desaparición forzada, ni un asesinato de un líder, un joven, un policía... Ya llegamos al límite de la degradación, y cuando se toca fondo llega la esperanza de subir de nuevo.

Transcribo algunas de las palabras de estos tres protagonistas y pienso que el encuentro debería ser publicado en todos los medios como sucedió. Sin opiniones políticas, ni adjetivos personales, ni titulares sesgados ni juicios. Además, impreso y estudiado en colegios y escuelas.

Padre Francisco de Roux: “Este acto surge de largos días de reflexión y silencios. No es fácil para ninguno de los que estamos aquí. No es fácil para las víctimas ni los victimarios. No es fácil para nosotros, miembros de la Comisión de la Verdad. Sabemos que estamos ante lo impredecible del sufrimiento humano, de los sentimientos llevados hasta el límite del dolor, de la obligación de respetar a quienes fueron sometidos a años de ignominia en cautiverio, de la obligación de proteger la dignidad de los que fueron asesinados o desaparecidos y respetar la grandeza humana recuperada de los que reconocen la verdad que hoy se pone ante el mundo”.

Padre Francisco de Roux: “Queremos limpiar este acto de cualquier sesgo de cinismo irresponsable y fatal. Que nada tenga apariencia de montaje o de exculpación de responsabilidades o de legitimación del horror que no tiene justificación. Estamos aquí desnudos de ideologías, de poderes, de prestigios estúpidos de partidos o incluso de religiones. Simplemente para encontrarnos como seres humanos, para tener el coraje de rescatarnos como seres humanos en la verdad de nosotros mismos. Desde las entrañas heridas de nosotros mismos”.

Rodrigo Londoño: “Desde lo más hondo de nuestro ser lo sentimos y esperamos que algún día puedan perdonarnos... Reconocemos que muchas de las personas secuestradas fueron sometidas a tratos indignos de su condición humana, padecieron agresiones físicas y morales que aumentaron innecesariamente el sufrimiento”.

Rodrigo Londoño: “Un alto número de personas secuestradas perdieron la vida estando en poder de nosotros y, lo que es peor, están sepultadas en algún lugar de la geografía rural, que dadas las circunstancias de movilidad permanente y confrontación armada resultan difíciles de determinar con precisión. Tenemos que reconocer que con el delito del secuestro ocasionamos inmenso dolor a los secuestrados, esposas y esposos, padres, hermanos, hijos, nietos y a todas las personas ligadas afectivamente a ellos. La amarga pena impuesta a ellos fueron consecuencia directa de nuestro actuar y así lo reconocemos sin vacilar”.

Íngrid Betancourt: “El valor de este encuentro reside en que quienes actuaron como señores de la guerra y quienes los padecimos, todos aquellos que estuvimos en el ojo del huracán de la guerra, nos levantamos al unísono ante Colombia para decirle al país que la guerra es un fracaso, que solo ha servido para que nada cambie y para seguir postergando el futuro de nuestra juventud”.

Íngrid Betancourt: “Al haber visto a los comandantes por primera vez cara a cara no sentí odio y eso es liberador. La verdad nos hace libres. Es necesaria. Esa verdad que es la verdad del horror tiene que ser contada, explicada, narrada en las escuelas y estudiada. Yo necesito ver los ojos aguados de ustedes. Algún día tenemos que llorar juntos. Por el sufrimiento de ustedes y por el dolor que nos causaron y por el sufrimiento de Colombia”.

Íngrid Betancourt: “Estamos como seres humanos al desnudo, mirándonos y compartiendo el drama que hemos vivido. Sabemos que la reconciliación es una palabra que pesa mucho y que el camino que lleva a ella, más allá de cualquier perdón, pasa por una búsqueda de redención por parte de nuestros victimarios. Yo nunca hubiera imaginado en lo profundo de mi cautiverio que un día tendría la posibilidad de un diálogo humano con mis captores. Aquí estamos los que estamos cargando nuestras heridas y nuestros muertos, con la dificultad de mirarnos los unos a los otros cara a cara, con el dolor de oírnos”.

Cualquier palabra mía sobra. Agradezco a la vida que me dio la oportunidad de ser testigo del encuentro más profundo, emotivo, doloroso y valiente que ha vivido Colombia.

Posdata. Gracias, expresidente Juan Manuel Santos, que hizo posible este Acuerdo de Paz. Colombia no se merece una gota más de sangre derramada. ¡Ni un paso atrás!