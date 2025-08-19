No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Indecentes anónimos

Aura Lucía Mera
Aura Lucía Mera
19 de agosto de 2025 - 05:05 a. m.

Así como cuando el alcohol nos controla la vida y ya todo gira alrededor de él… los grupos de Alcohólicos Anónimos son la única medicina para poder liberarnos de esa compulsión demencial.

Existen grupos para adictos a las compras, al sexo, a la comida, al juego, a los opioides. Todos se llaman Anónimos porque ni el apellido, ni la chequera, ni la posición social cuentan. Todos, desde el millonario hasta el mendigo, el obispo o el sicario, están en la misma barca náufraga.

Crece la audiencia de adicciones en este país del Sagrado Corazón. Adictos a la indecencia, como bien lo describió Juan Carlos Botero. Adictos a la ira. Adictos al...

Aura Lucía Mera

Por Aura Lucía Mera

Conoce más

Temas recomendados:

premiumee

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar