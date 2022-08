“La escuela abraza la verdad”

Me niego a aceptar. No logro entender. Los ataques al futuro ministro de Educación, Alejandro Gaviria, comprueban una vez más el estado mental de algunos colombianos, rasgándose las vestiduras y escupiendo bocanadas de odio y rabia en trinos y mensajes.

¿La causa? Que colegios públicos y privados, urbanos y rurales, se inscriban voluntariamente para conocer, estudiar y saber la verdad de lo sucedido en Colombia, a partir del Informe Final de la Comisión de la Verdad.

La Unidad de Pedagogía de esta Comisión, asesorada por expertos en el tema y redes de maestros debidamente preparados para educar para la paz, compartirá con los estudiantes la verdad de esta tragedia que ha ensangrentado el país por más de medio siglo y de esta manera prevenir que la barbarie vuelva a suceder.

A partir del 12 de agosto más de 3.000 establecimientos educativos participarán de esta iniciativa, que busca enseñar a resolver conflictos y la importancia de conocer la verdad a través de los testimonios de víctimas y victimarios. Hechos. Lugares. Realidades. Hallazgos. Soluciones. Conversatorios. Contar lo que sucedió a las generaciones jóvenes, no mentirles más, sin sesgos ni morbo, sin juzgar ni condenar. Las heridas se curan cuando se limpian, cuando se sana el alma y se descargan dolores y secretos.

Esta es la única forma de seguir caminando hacia una nueva historia, que se convertirá a través de los años en un pasado digno, esa vida que merecen todos los colombianos, sin distingo de raza, condición económica o ideología. Cabemos todos, si nos respetamos y trabajamos unidos para sanarnos y tejer nuevos horizontes.

No es ocultando. No es adornando con fresas y crema la carne podrida para que no huela. No es contando a los niños mentiritas piadosas y venenosas. Es educando, rescatando valores y entendiendo realidades como se estructura con cimientos firmes la nueva historia que conocerán nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Qué sucedió. Por qué. Cómo. Cuándo. Así se abrirá paso a paso, poco a poco, una nueva historia, ya en páginas limpias, recordando siempre ese pasado triste y demencial que no queremos repetir jamás.

No se trata de “adoctrinar” ni “lavar cerebros”. Se trata de CONOCER para conocernos, aceptarnos y unirnos.

Lo que propone la Comisión de la Verdad con su proyecto “La escuela abraza la verdad”, apoyado por el actual Ministerio de Educación y el próximo en cabeza de Alejandro Gaviria, es constitucional. Y es apenas un primer paso, tímido, frágil, doloroso, para sanar heridas y abrir nuestros corazones al perdón y al amor.

Las futuras generaciones de Colombia, que todavía no asoman pero llegarán, se merecen esta oportunidad. Los que aún estamos vivos tenemos esa enorme responsabilidad. Cambiar la brújula buscando un nuevo norte. Suficiente apatía y anestesia hemos vivido, precisamente porque nos ocultaron y maquillaron la verdad del horror.

¿Seremos capaces o seguiremos aculillados fingiendo que “aquí no ha pasado nada”? ¿Cómplices de las masacres de miles de vidas inocentes? ¿Calladitos? ¿Tratando de seguir escondiendo la caca del gato bajo el tapete? No más.